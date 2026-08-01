Soacra a descoperit că îi lipsesc peste 30.000 de euro

Cazul s-a petrecut în localitatea Lescout, din departamentul Tarn, în sudul Franței. Inițial, moartea femeii părea să fie rezultatul unui accident, însă anchetatorii au descoperit mai multe elemente care au schimbat radical cursul investigației.

În dimineața zilei de 24 martie, Cacilda Gonçalves a mers la banca din Soual după ce a observat mișcări suspecte în conturile sale.

Potrivit Le Nouveau Detective, consilierul bancar i-a confirmat că din conturi dispăruseră peste 30.000 de euro, prin retrageri și achiziții pe care aceasta nu le recunoștea.

Cacilda ar fi plecat de la bancă convinsă că știe cine este responsabil pentru dispariția banilor.

Femeia locuia în Lescout și era văduvă de aproximativ patru ani. Fiul său cel mic, Albert, în vârstă de 45 de ani, locuia pe proprietatea familiei împreună cu partenera sa, Iuliana, o româncă de 29 de ani, și fiica lor de patru ani.

Cacilda își iubea nepoata și o însoțea în fiecare zi la școală. În schimb, relațiile cu nora sa, Iuliana, au fost mereu tensionate, în tot satul se știa că bătrâna nu o avea la suflet.

Confruntarea dintre cele două femei

După ce s-a întors de la bancă, Cacilda a contactat din nou consilierul bancar, de această dată în prezența nurorii sale.

Convorbirea s-a încheiat la 10:12. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost momentul în care Cacilda a confruntat-o pe Iuliana în legătură cu banii dispăruți.

Aproximativ 30 de minute mai târziu, la 10:42, Iuliana a sunat la serviciile de urgență și a anunțat că și-a găsit soacra inconștientă la poalele scărilor.

Femeia era grav rănită și avea fața plină de sânge. A fost transportată de urgență la spital, însă a murit câteva zile mai târziu fără să-și recapete cunoștința.

Anchetatorii au descoperit mai multe lucruri suspecte

La început, totul părea să indice un accident casnic. Ulterior, însă, mai multe detalii au ridicat semne de întrebare.

Potrivit publicației franceze, datele telefonice au arătat că Iuliana nu a sunat imediat la serviciile de urgență. Mai întâi, aceasta l-ar fi contactat pe unul dintre fiii victimei și i-ar fi spus să nu se grăbească să vină la prânz.

Apelul către serviciile de urgență a fost făcut aproximativ 20 de minute mai târziu.

Un alt element important a fost descoperit în urma autopsiei. Medicii legiști au constatat leziuni grave, inclusiv o dublă fractură la nivelul feței, despre care anchetatorii au considerat că nu ar fi compatibile cu o simplă cădere pe scări.

În aceeași zi, un nepot al familiei ar fi văzut-o pe Iuliana curățând urmele de sânge de pe podea și de pe scări.

Românca ar fi recunoscut că și-a împins soacra de două ori

La începutul lunii iulie, la mai bine de trei luni de la incident, Iuliana a fost reținută și plasată în arest preventiv.

Confruntată cu probele strânse de anchetatori, românca ar fi recunoscut că a avut o altercație cu soacra sa în dimineața tragediei.

Potrivit declarației atribuite femeii, între cele două a izbucnit o ceartă violentă în legătură cu banii dispăruți.

În timpul disputei, în timp ce Cacilda cobora scările, Iuliana ar fi împins-o din spate. Victima a căzut și ar fi încercat apoi să se ridice.

Românca ar fi împins-o din nou, iar capul femeii s-a lovit de o coloană ceramică aflată la baza scărilor, care s-a spart la impact.

Iuliana ar fi strâns apoi cioburile și le-ar fi ascuns înainte de sosirea echipajelor de urgență.

Tânăra susține că nu a intenționat să-și omoare soacra și că a reacționat într-un moment de panică, după ce fusese confruntată în legătură cu banii.

Românca este acuzată de omor și escrocherie

Iuliana a fost pusă sub acuzare pentru omor asupra unei persoane vulnerabile, escrocherie și abuz de încredere asupra unei persoane vulnerabile și a fost încarcerată.

Acuzațiile nu reprezintă o condamnare, iar femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală decizie definitivă a instanței.

Ancheta a scos la iveală și un alt aspect al cazului. Albert, fiul Cacildei și partenerul Iulianei, a fost și el pus sub acuzare, fiind suspectat că ar fi beneficiat de o parte din banii proveniți din escrocherie.

Potrivit Le Nouveau Detective, interceptările telefonice ar fi indicat că cei doi consumau cocaină, iar o parte din banii dispăruți din conturile Cacildei ar fi fost folosită inclusiv pentru achiziționarea de droguri.

Albert este anchetat pentru tăinuire în legătură cu escrocheria.

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