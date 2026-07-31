Ce este ghimbirul și ce nutrienți conține

Ghimbirul are denumirea științifică Zingiber officinale și este o plantă originară din regiunile calde ale Asiei. Partea folosită în bucătărie nu este, din punct de vedere botanic, o rădăcină, chiar dacă este numită frecvent astfel, ci un rizom, o tulpină subterană din care pornesc rădăcinile și lăstarii plantei.

Rizomul proaspăt are o coajă subțire, bej și un miez gălbui, fibros și suculent. Gustul său caracteristic provine în mare parte din compuși bioactivi precum gingerolii.

Ghimbirul crud conține cantități mici de carbohidrați, fibre, potasiu, magneziu și vitamina B6. În 100 de grame se găsesc aproximativ 80 de kilocalorii, dar această valoare este mai degrabă orientativă, deoarece într-un preparat se folosesc de obicei numai 5 maxim 15 grame.

Ce beneficii poate avea ghimbirul

Ghimbirul este folosit în mod tradițional ca remediu împotriva grețurilor, dar și ca ajutor de nădejde pentru sistemul imunitar, având numeroase alte beneficii.

Poate reduce greața

Cercetările arată că ghimbirul, mai ales sub formă de supliment, poate reduce greața și vărsăturile ușoare asociate sarcinii. Nu toate tipurile de greață răspund însă în același fel. Majoritatea studiilor nu au găsit, de exemplu, un efect clar asupra răului de mișcare.

În plus, multe studii au analizat capsule sau extracte cu doze controlate, nu o cană obișnuită de ceai. Ceaiul cu ghimbir poate fi plăcut și poate liniști stomacul unor persoane, dar nu are întotdeauna același efect ca produsele testate în cercetări.

Benefic împotriva anumitor infecții

Studiile arată că proprietățile antimicrobiene ale ghimbirului, la fel ca și cele ale usturoiului, l-ar putea face util în combaterea infecțiilor bacteriene și fungice, însă infecțiile necesită întotdeauna un consult medical.

Poate susține digestia

Unele persoane observă că o cantitate mică de ghimbir le reduce senzația de prea plin, greața sau disconfortul de după masă. Efectul nu este însă același la toată lumea. La persoanele sensibile, mai ales dacă este consumat în cantitate mare, ghimbirul poate produce exact neplăcerile pe care ar trebui să le atenueze, adică arsuri, iritație gastrică, diaree ori usturime în gură și gât.

Antioxidant și antiinflamator

Gingerolii și alți compuși din ghimbir au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Studiile efectuate la oameni sugerează că suplimentele cu ghimbir ar putea reduce într-o anumită măsură durerea și rigiditatea asociate artrozei.

Ar putea reduce intensitatea crampelor menstruale

Mai multe studii și analize sugerează că suplimentele cu ghimbir pot diminua și intensitatea durerilor menstruale primare, arată healthline.com.

Cum să alegi ghimbirul și cum se consumă

Atunci când cumperi ghimbir proaspăt, caută bucăți ferme, grele pentru dimensiunea lor, cu o coajă relativ netedă. Evită rizomii moi, foarte zbârciți, umezi sau mucegăiți. Ramificațiile mai groase sunt, de regulă, mai ușor de curățat și de ras, dar și ceva mai picante.

Ghimbirul tânăr, cu o coajă foarte subțire, poate fi folosit după o spălare atentă, fără să fie neapărat curățat.

În funcție de preparat, poate fi:

tăiat în felii pentru ceaiuri, supe și sosuri

ras fin pentru dressinguri, aluaturi și marinade

tocat pentru mâncăruri la tigaie

zdrobit, dacă se dorește doar aromatizarea unui preparat

folosit pudră în prăjituri, biscuiți, terciuri și amestecuri de condimente.

Rețete de băuturi și mâncăruri cu ghimbir

Limonadă cu ghimbir ( Foto Shutterstock)

Ceai cu ghimbir și lămâie

Pentru două căni sunt suficiente 500 ml de apă și o bucată de ghimbir de aproximativ 3-4 cm, tăiată în felii subțiri.

Pune ghimbirul în apă, lasă-l să fiarbă la foc mic 5-10 minute, apoi oprește focul și mai lasă vasul acoperit câteva minute. Cu cât fierbe mai mult, cu atât băutura devine mai intensă și mai iute.

Strecoară, adaugă suc de lămâie și, dacă dorești, puțină miere. Mierea se adaugă după ce băutura nu mai este fierbinte.

Pentru o aromă diferită se pot adăuga scorțișoară, câteva felii de măr, coajă de portocală sau frunze de mentă.

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Limonadă cu ghimbir

Pentru aproximativ un litru de limonadă e nevoie de 20-30 g de ghimbir, 700 ml de apă plată, 300 ml de apă minerală, sucul a două lămâi și miere după gust.

Fierbe ghimbirul ras în 200 ml de apă timp de aproximativ cinci minute. Lasă lichidul să se răcească, apoi strecoară-l. Dacă preferi un gust mai intens de ghimbir, poți folosi ghimbir crud, ras fin. Amestecă-l cu restul de apă, sucul de lămâie și miere. Adaugă apa minerală și câteva cuburi de gheață chiar înainte de servire. Se pot pune mentă, busuioc sau felii de castravete.

Lapte cald cu ghimbir, turmeric și scorțișoară

Lapte cald cu ghimbir, turmeric și scorțișoară ( Foto Shutterstock)

Încălzește 250 ml de lapte sau lapte vegetal neîndulcit împreună cu o jumătate de linguriță de ghimbir ras, o jumătate de linguriță de turmeric și puțină scorțișoară. Lasă amestecul la foc mic două-trei minute, fără să îl fierbi. Se poate adăuga un vârf de piper și puțină miere.

Smoothie cu portocală, măr și ghimbir

Pune într-un blender o portocală curățată, un măr tăiat, o jumătate de banană, o bucată de ghimbir de aproximativ un centimetru și 150-200 ml de apă. Mixează până obții o băutură omogenă. Banana nu este obligatorie, dar dă consistență și echilibrează gustul iute.

Smoothie cu morcov, portocală și ghimbir

Mixează doi morcovi mici, tăiați, o portocală, o jumătate de măr, o bucată mică de ghimbir și suficientă apă pentru consistența dorită. Dacă blenderul nu este foarte puternic, morcovii pot fi rași în prealabil. Se poate adăuga și puțin suc de lămâie.

Supă-cremă de morcovi și ghimbir

Supă-cremă de morcovi și ghimbir ( Foto Shutterstock)

600 g de morcovi,

un cartof,

o ceapă,

o bucată de ghimbir de 2-3 cm,

o lingură de ulei și aproximativ

800 ml de apă sau supă de legume.

Călește ușor ceapa în ulei, adaugă ghimbirul ras, apoi morcovii și cartoful tăiate cuburi.

Toarnă lichidul și fierbe până când legumele sunt moi. Pasează și potrivește gustul cu sare, piper și puțin suc de lămâie.

Pentru o consistență mai cremoasă se pot adăuga câteva linguri de lapte de cocos, smântână pentru gătit sau iaurt, pus în farfurie după ce supa s-a răcorit puțin.

Legume și pui la tigaie, în stil asiatic

Taie 300-400 g de piept sau pulpă dezosată de pui în fâșii. Pregătește separat un ardei, un morcov, o ceapă și câteva buchețele de broccoli sau orice alte legume ai la îndemână.

Rumenește puiul într-o tigaie încăpătoare și scoate-l temporar pe o farfurie. Pune legumele în aceeași tigaie și gătește-le câteva minute, astfel încât să rămână ușor ferme.

Adaugă puiul înapoi, împreună cu o lingură de ghimbir ras, un cățel de usturoi, două linguri de sos de soia și puțină apă. Mai lasă totul pe foc două-trei minute. Preparatul poate fi servit cu orez sau tăiței.

Ghimbirul și usturoiul se adaugă spre final sau se gătesc foarte puțin, deoarece se pot arde și căpăta un gust amar.

Orez aromat cu ghimbir

Spală 200 g de orez. Pune într-o cratiță o linguriță de ulei, o linguriță de ghimbir ras și partea albă de la două fire de ceapă verde. Gătește-le foarte puțin, apoi adaugă orezul și cantitatea de apă necesară sortimentului folosit.

După fierbere, amestecă orezul cu furculița și adaugă partea verde a cepei și puțin suc de lime sau lămâie. Poate fi servit alături de pește, pui, tofu ori legume.

Marinadă cu ghimbir pentru pui, pește sau tofu

Amestecă două linguri de sos de soia, o lingură de ulei, o lingură de suc de lămâie, o linguriță de ghimbir ras și un cățel de usturoi. Se poate adăuga și o linguriță de miere.

Puiul sau tofu pot fi lăsate în marinadă 30-60 de minute. În cazul peștelui sunt suficiente aproximativ 15-20 de minute, mai ales dacă marinada conține mult suc de lămâie. Ingredientele pot fi apoi gătite la tigaie, în cuptor sau în airfryer.

Ghimbir murat rapid

Taie o bucată de ghimbir în felii foarte subțiri, ideal cu un curățător de legume. Presară puțină sare și lasă feliile aproximativ 20 de minute.

Între timp, încălzește 100 ml de oțet de orez sau de mere cu una-două lingurițe de zahăr și un praf de sare, doar până când zahărul se dizolvă.

Pune ghimbirul într-un borcan curat, toarnă lichidul cald și, după răcire, păstrează borcanul în frigider. Trebuie lăsat măcar câteva ore. Se potrivește cu orez, pește, legume, sandvișuri sau preparate mai grase.

Sursă foto – Shutterstock.com

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