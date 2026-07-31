I-a străpuns axila și a trecut oblic prin corp

David Cifaldi, însoțit de doi prieteni, a mers pe jos peste 16 kilometri timp de 6 ore pentru a ajunge la punctul de preluare. A fost transportat la spital și a supraviețuit accidentării.

Bărbatul, alături de 2 prieteni, mai avea puțin peste 3 kilometri până la vârful Granite Peak, cel mai înalt din stat, și mergea pe jos de 7 ore când a alunecat iar bățul de trekking i s-a înfipt în coastă. Bățul îi intrase chiar sub axilă, trecând oblic prin el și ieșind prin spate, relatează La Repubblica.

Cifaldi nu a intrat în panică datorită experienței sale ca asistent medical. A spus că nu a simțit nicio durere și pentru că nu îi curgea sânge, și-a rugat prietenii să-i fotografieze rana pentru a verifica dacă există organe vitale afectate. După ce a stabilit că starea sa era suficient de stabilă, a luat o decizie riscantă: să coboare muntele în loc să cheme un elicopter.

O solicitare care te poate lăsa falit

În Statele Unite, apelul la ambulanță costă destul de mult, iar salvarea cu elicopterul era în jur de 12.000 de dolari. Prețul variază în funcție de distanță, ora din zi și de acoperirea asigurării. O astfel de solicitare poate costa până la 80.000 de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ salariul mediu anual al unui asistent medical american.

De aceea Cifaldi a vrut să evite această cheltuială, așa că a coborât încet cu ajutorul prietenilor săi și, după ce au mers peste 16 kilometri, s-au întors la punctul de plecare al traseului. De acolo au luat mașina și s-au dus la spitalul unde lucrează bărbatul, Spitalul Regional St. Vincent.

„Hei, m-am întors și am reușit!”

După mai multe teste și radiografii, medicii au constatat că bățul străpunsese, din fericire, țesutul moale de sub axilă, evitând orice organ intern și fără a afecta vreun nerv important, motiv pentru care nu simțea nicio durere. Medicii au scos apoi bastonul din coasta lui Cifaldi, care era anesteziat, dar conștient, și i-au drenat rana cu un tub.

Apoi i-au recomandat să se odihnească timp de o săptămână, chiar dacă acesta intenționa să se întoarcă la muncă a doua zi.

De asemenea, a vorbit cu un psiholog care l-a ajutat să proceseze evenimentul potențial fatal. Tânărul nu se simte descurajat, ci este încrezător că va putea ajunge pe vârful muntelui pe care l-a ratat după ce bastonul de trekking l-a împiedicat: „Sper că anul viitor voi putea spune: «Hei, m-am întors și am reușit».”

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