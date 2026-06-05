Prețul bun la cumpărare poate ascunde o pierdere mare la revânzare

Constructorii chinezi au intrat agresiv în Europa cu modele electrice și hibride bine echipate, vândute la prețuri mai mici decât multe alternative europene. BYD, MG, Chery, Leapmotor, Zeekr sau Omoda au devenit nume tot mai prezente, inclusiv în România.

Problema apare după ce mașina iese din showroom. Potrivit datelor Deutsche Automobil Treuhand, citate de presa auto europeană, valorile reziduale pentru mașinile chinezești electrice și plug-in hybrid au scăzut la 47% din prețul inițial de listă în aprilie 2026. La începutul lui 2024, valoarea era de 61%. Scăderea este aproape dublă față de media pieței germane pentru electrice și hibride plug-in rulate.

Tradus simplu: o mașină chinezească de 40.000 de euro ar putea ajunge, în medie, la aproximativ 18.800 de euro valoare reziduală, în funcție de model, kilometraj, echipare și piață. Nu înseamnă că toate modelele pierd la fel, dar direcția este clară: piața second-hand este mult mai dură cu brandurile chinezești decât cu mărcile deja cunoscute.

De ce se depreciază atât de repede

Prima explicație este lipsa de istoric. Un cumpărător european știe, în general, la ce să se aștepte de la Toyota, Volkswagen, Dacia, BMW sau Mercedes după 5-7 ani. La multe branduri chinezești, piața încă nu are suficiente date despre fiabilitate, costuri de service, disponibilitatea pieselor și valoarea bateriei după mai mulți ani.

A doua problemă este viteza cu care apar modele noi. Constructorii chinezi lansează rapid generații, facelifturi și versiuni noi, de multe ori cu baterii mai bune, autonomie mai mare și prețuri mai agresive. Când modelul nou devine mai ieftin sau mai performant, modelul cumpărat anul trecut pierde valoare imediat.

A treia problemă este încrederea. Mașina poate fi foarte bună ca produs, dar dacă publicul nu are încă încredere în brand, valoarea de revânzare suferă. Carscoops rezumă bine situația: prețurile bune pot câștiga lupta în showroom, dar valorile slabe de revânzare devin o problemă când vine momentul de trade-in.

O vedere aeriană a vehiculelor electrice descărcate de pe nava BYD Changzhou la terminalul portuar Zarate. Foto: Hepta.

De ce contează pentru România

Pentru cumpărătorul român, mașina chinezească poate părea o afacere foarte bună la început. Prețul este atractiv, dotările sunt multe, garanția poate fi lungă, iar designul nu mai pare deloc exotic.

Dar calculul corect nu se termină la prețul de achiziție. Contează și cât valorează mașina peste 3-5 ani. Libertatea a scris deja că un BYD Seal de aproximativ 43.000 de euro poate pierde orientativ 50-60% din valoare în 5 ani, adică peste 100.000 de lei, tocmai pentru că piața second-hand europeană încă nu știe cum să evalueze pe termen lung brandurile chinezești noi.

Asta nu înseamnă automat că o mașină chinezească este o alegere proastă. Înseamnă că trebuie cumpărată cu ochii deschiși. Dacă prețul de intrare este foarte bun, garanția este clară, service-ul există aproape și intenția este să ții mașina mult timp, deprecierea contează mai puțin. Dacă vrei să o vinzi după 2-3 ani, poate conta enorm.

Problema este și pentru firmele de leasing

Valorile reziduale slabe nu afectează doar clienții persoane fizice. Ele sunt o problemă majoră pentru companiile de leasing și flote.

Leasingul se bazează pe o estimare simplă: cât va valora mașina la finalul contractului. Dacă o mașină pierde mai mult decât era estimat, compania de leasing rămâne cu o pierdere sau trebuie să crească rata lunară pentru următorii clienți.

De aceea, deprecierea accelerată poate lovi exact avantajul cu care chinezii au intrat în Europa: prețul. Dacă mașina este ieftină la listă, dar pierde foarte mult la revânzare, rata de leasing nu mai este neapărat la fel de competitivă.

Paradoxul: chinezii cresc în Europa, dar SH-ul încă nu are încredere în ei

Constructorii chinezi cresc rapid în Europa. Libertatea a scris deja că BYD, MG, Chery și Leapmotor câștigă teren prin prețuri mai mici, dotări multe și modele electrice sau hibride care intră direct în comparație cu rivalii europeni.

Dar vânzările de mașini noi și valoarea pe piața second-hand sunt două lucruri diferite. Poți convinge un client să cumpere o mașină nouă prin garanție, tehnologie și preț. Este mai greu să convingi al doilea cumpărător, peste câțiva ani, când garanția este mai aproape de final, bateria are uzură, iar service-ul și piesele devin întrebări importante.

Aici mărcile europene, japoneze și coreene au încă un avantaj mare: istoricul. Nu sunt neapărat mai bune la fiecare capitol, dar piața le înțelege mai bine.

Merită sau nu să cumperi o mașină chinezească

Răspunsul nu este „da” sau „nu”. Depinde de modul în care folosești mașina.

Dacă vrei o electrică bine echipată, la un preț bun, pe care plănuiești să o ții 7-8 ani, o mașină chinezească poate avea sens. În acest caz, deprecierea anuală contează mai puțin, pentru că folosești mașina suficient de mult încât să amortizezi pierderea.

Dacă vrei să cumperi nou și să vinzi repede, riscul este mai mare. Datele din Germania arată că piața second-hand penalizează puternic electricele și hibridele chinezești, iar România nu este izolată de această tendință.

Înainte de cumpărare, un client ar trebui să verifice nu doar prețul și autonomia, ci și:

valoarea estimată la buy-back sau leasing;

rețeaua de service;

disponibilitatea pieselor;

garanția bateriei;

istoricul brandului în Europa;

cât de des apar versiuni noi și reduceri de preț.