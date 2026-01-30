Lucid Air Grand Touring a mers cel mai mult

Mașinile, complet încărcate, pornesc din Oslo și călătoresc cât mai mult posibil până când bateriile lor se descarcă. În timpul testului din acest an, temperaturile au atins minus 31 de grade Celsius, cele mai scăzute valori de la începutul competiției. Pentru a face lucrurile și mai „extreme”, drumurile erau, bineînțeles, acoperite de zăpadă.

Mașina care a mers cel mai departe a fost Lucid Air Grand Touring, care cu cei 820 CP și bateria de 112 kWh a parcurs 519 kilometri, atingând 1% din încărcarea bateriei.

Aceasta este departe de cei 839 km declarați în ciclul WLTP, care are loc însă la temperaturi mult mai blânde.

În acest sens, merită menționat faptul că în cadrul NAF Summer Test 2026, efectuat vara trecută, sedanul american a parcurs 828,6 kilometri, cu zece mai puțin decât cifra declarată, iar în iulie a stabilit recordul mondial pentru cea mai lungă distanță parcursă de un BEV cu o singură încărcare: 1.205 km.

Câștigătorii din 2026

Iată topul zece dintre cele mai bune mașini electrice din cadrul testului de iarnă El Prix din 2026:

Lucid Air Grand Touring: 519 km Mercedes-Benz CLA: 421 km Audi A6: 402 km Kia EV4: 390 km BMW iX: 388 km Volvo ES90: 373 km Hyundai Ioniq 9: 370 km Xpeng X9: 361 km Tesla Model Y: 359 km MG IM6: 352 km

