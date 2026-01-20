Mașinile electrice, mai ieftine decât cele cu motor termic

Valoarea reziduală a mașinilor electrice scade mult mai rapid decât cea a vehiculelor cu motoare termice. Conform unui studiu realizat de Deutsche Automobil Treuhand (DAT), o mașină electrică de trei ani valorează, în medie, 49% din prețul inițial, comparativ cu 61,1% pentru mașinile diesel și 62,7% pentru cele pe benzină. Practic, cei care achiziționează un vehicul electric second-hand plătesc mai puțin de jumătate din prețul său original.

În ciuda ofertei reduse de pe piață, cererea actuală pentru mașini electrice second-hand nu este suficient de mare pentru a susține o valoare reziduală comparabilă cu cea a vehiculelor pe combustie internă. „Când mașinile noi devin semnificativ mai ieftine, experiența arată că acest lucru modifică și structura prețurilor pentru mașinile second-hand”, a explicat un purtător de cuvânt al DAT.

Deși nu există o subvenție directă pentru vehiculele second-hand electrice, reducerea prețurilor la mașinile noi, facilități fiscale și subvenții guvernamentale ar putea influența indirect și prețurile pe piața second-hand. Acest aspect este în favoarea cumpărătorilor, însă afectează negativ vânzătorii privați, dealerii și companiile de leasing, care se confruntă cu o scădere a valorii mașinilor din portofoliu.

Viitorul pieței auto electrice în Germania

În prezent, pe drumurile din Germania circulă aproximativ două milioane de vehicule electrice, ceea ce reprezintă doar 4% din parcul auto total. Creșterea cotei de piață a vehiculelor electrice este susținută și de popularitatea modelelor noi: în 2025, acestea au reprezentat aproape 20% din înmatriculările de mașini noi.

Cu toate acestea, dinamica prețurilor pe piața second-hand indică o oportunitate pentru cei care doresc să treacă la un vehicul electric la un cost mai accesibil. Pe măsură ce noile modele devin mai ieftine, prețurile pentru cele la mâna a doua ar putea continua să scadă, consolidând trecerea către mobilitatea electrică.