Pe lângă latura comercială, Elveția colaborează strâns cu Ministerul Educației pentru implementarea modelului elvețian de învățământ dual, o inițiativă menită să combată șomajul în rândul tinerilor români care își termină studiile, oferindu-le acestora finanțare și sprijin prin proiecte dedicate întreprinderilor mici și mijlocii.

În cadrul aceleiași discuții, Massimo Baggi a punctat că inovația reprezintă cheia succesului Elveției, oferind ca exemplu redresarea industriei ceasurilor din anii ’80 în fața concurenței tehnologiei cu cuarț.

Diplomatul a oferit și detalii despre comunitățile celor două țări, menționând că în România trăiesc peste 800 de elvețieni, în timp ce în Elveția locuiesc și lucrează aproximativ 37.000 de români.

La nivel personal, ambasadorul s-a declarat cucerit de unicitatea Deltei Dunării, destinație pe care o vizitează anual alături de soția sa, dar și de gastronomia locală, mărturisind că apreciază micii și pălinca.