„De aseară și până la ora 6 dimineața, peste 430 de drone au zburat în direcția regiunii Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de forțele de apărare aeriană la distanțe mari. 36 de drone inamice au fost distruse în apropiere de Moscova”, a scris Sobianin pe rețelele sociale.

Atacurile cu drone ucrainene au avut loc după bombardamentele rusești intense asupra Ucrainei, care au făcut cel puțin 28 de morți, dar și în contextul începerii summitului NATO de la Ankara.

Țările europene din NATO se vor angaja la Ankara să ofere un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026 și 2027.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra Rusiei, acestea vizând mai ales infrastructurile de hidrocarburi.

Reamintim că președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la Summitul NATO de la Ankara, în perioada 7-8 iulie. Șeful statului i-a inclus în delegație atât pe ministrul apărării, Radu Miruță, cât și pe șeful Statului Major, generalul Gheorghiță Vlad, care este urmărit penal de DNA.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE