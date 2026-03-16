Matt Clark a murit. Starul din „Înapoi în viitor” a suferit complicații în urma unei operații la spate

De-a lungul unei cariere prolifice, Clark a împărțit ecranul cu legende ale cinematografiei precum Clint Eastwood și John Wayne.

Roluri memorabile pe marile și micile ecrane

Deși nu a căutat niciodată statutul de superstar, Matt Clark a lăsat în urmă o filmografie impresionantă, fiind o figură extrem de recunoscută de publicul larg.

Printre cele mai notabile apariții ale sale se numără rolul barmanului din celebrul „Înapoi în viitor: Partea a III-a” și apariția în pelicula din anii ’80, „Aventurile lui Buckaroo Banzai în a 8-a dimensiune”.

În televiziune, a avut un rol recurent în sitcom-ul „Grace Under Fire”, dar și apariții în seriale clasice care au făcut istorie, precum „Bonanza”, „Kung Fu” și „Dinastia”.

Totodată, a fost o prezență constantă în filmele cu cowboy, gen care i-a adus colaborări cu cele mai mari nume de la Hollywood.

Un „actor al actorilor”, dedicat meseriei

Apropiații l-au descris pe Matt Clark drept un adevărat „actor al actorilor”. Era un profesionist care își respecta și își iubea profund meseria, dar care a rămas mereu imun la mirajul faimei și al celebrității.

Matt Clark avea 89 de ani.

Pentru el, cea mai mare satisfacție profesională venea din colaborarea cu oameni de calitate, fiind mereu impresionat de colegii de platou care puneau familia pe primul loc.

Se considera un om „norocos” pentru cariera pe care a reușit să și-o construiască. Apropiații săi au transmis un mesaj de adio care îi rezumă perfect caracterul: „A murit așa cum a trăit, în termenii lui”.

