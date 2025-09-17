Lipseau câțiva metri

Femeia din provincia Jiangsu nu a cedat deloc în disputa cu autoritățile, iar faptul că nu a dorit să se mute a determinat întreruperea lucrărilor în dreptul casei sale. Calea ferată a fost realizată, însă lipseau cei câțiva metri pe care era construită locuința.

Proiectul ambițios de cale ferată de mare viteză a început în 2020, în China, și urmează să lege Jiangsu, Zhejiang și Shanghai, pe o distanță de 163,54 km. Numai că totul a fost dat peste cap de mătușa Zhang care, pentru a se muta, a cerut un preț absurd pentru locuința modestă.

Neavând altă soluție, guvernul local a construit podul căii ferate pe ambele părți ale casei, izolând practic proprietatea.

Deși investiția trebuia inaugurată în 2024, aceasta a fost amânată.

Și-a dublat pretențiile

La început, femeia a cerut 100.000 yuani (14.000 dolari) pe metru pătrat pentru a se muta, însă autoritățile i-au spus că prețul era mult prea mare. La un moment dat, aceasta și-a dublat cererile la 200.000 yuani (28.000 dolari) pe metru pătrat, ceea ce însemna un total de 14 milioane de dolari pentru locuința sa.

Autoritățile locale i-au oferit 5 milioane yuani (700.000 dolari) și trei case de dimensiuni egale cu a ei, însă nu a acceptat.

Timp de doi ani, construcția căii ferate a stagnat, însă negocierile dintre autorități și mătușa Zhang nu au încetat.

În cele din urmă, exasperată de jurnaliști, casa sa a devenit între timp un punct de interes național, femeia a cedat. Ea a făcut neurastenie severă și și-a dat seama că nu mai poate trăi în acest stres.

Mass-media chineză a anunțat că mătușa Zhang va accepta oferta Guvernului, conform reglementărilor oficiale, astfel că, în cele din urmă, linia ferată va fi finalizată.