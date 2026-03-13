Vânt puternic în unele regiuni și temperaturi minime de până la -8 grade

În majoritatea regiunilor, vântul va sufla slab până la moderat, dar vor exista intensificări temporare în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge 50-70 km/h. Temperaturile din timpul zilei vor ajunge, în majoritatea regiunilor, între 10 și 18 grade, iar pe timpul nopții vor coborî până la -7 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în Dealurile de Vest vor atinge aproximativ 7 grade.

București și Cluj: senin și ușor mai rece

În Capitală, cerul va fi în mare parte senin pe timpul zilei, iar spre seară este posibil să apară nori joși sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 13 grade Celsius și o minimă de 0-2 grade. În Cluj, vremea va rămâne caldă, cu maxime de 13-14 grade și cer variabil.

Vreme plăcută la munte, cu temperaturi peste media perioadei

Pentru iubitorii de munte, prognoza anunță o zi frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât media obișnuită. Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și în Munții Banatului, unde rafalele vor ajunge la 40-80 km/h, în funcție de altitudine. Cerul va fi variabil, iar condițiile meteo sunt favorabile pentru drumeții.

Vremea de mâine continuă să aducă temperaturi mai blânde decât cele specifice mijlocului lunii martie, oferind un respiro plăcut pentru întreaga țară.

