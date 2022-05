Mama lui Elon Musk, cel mai în vârstă model în costum de baie din istoria copertelor Sports Illustrated

Model și dietetician, Maye, mama lui Elon Musk, a recunoscut că „dacă aș fi spus înainte că voi poza în costum de baie pentru Sports Illustrated, prietenii m-ar fi făcut nebună”.

Maye Musk (@mayemusk) is living the life–on the cover of #SISwim22!



Cant get enough? See more from her first Sports Illustrated shoot here: https://t.co/CM2PamVbza