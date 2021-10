Medic danez venit să ajute la „Matei Balș”: „În Danemarca n-am trăit așa ceva. Medicii de aici au obosit, dar continuă lupta”

În noaptea de miercuri spre joi, prima echipă de specialiști în Terapie Intensivă din Danemarca a ajuns în România pentru a-i ajuta pe medicii de la „Matei Balș”. Peste 11 zile, cei doi medici și cinci asistenți vor fi înlocuiți cu alți colegi.

Prezența specialiștilor danezi va continua timp de trei săptămâni, sub coordonarea Mecanismului European de Protecție Civilă și a Agenției Daneze pentru Managementul Situațiilor de Urgență.

Doi medici și cinci asistenți din Danemarca au ajuns în România în noapte de miercuri spre joi. Echipa daneză a fost întâmpinată de secretarul de stat Raed Arafat

„Suntem bucuroși să vă ajutăm în orice fel putem. Acum am venit să vă dăm o mână de ajutor în secțiile ATI, pentru că știm că sunteți în fața unei situații grave. Știm că personalul medical din România este copleșit de numărul mare de pacienți, toți sunt extrem de obosiți. Sunt foarte mulți pacienți în stare foarte gravă, mult mai mulți decât poate duce personalul medical”, a declarat dr. Ditte Strange, medic specialist ATI, vineri dimineață.

Asta a fost prima impresie: că toți medicii și asistenții muncesc din greu, fac eforturi uriașe, se zbat să ajute toți oamenii care au nevoie de îngrijiri. Medicii de aici au obosit, dar continuă lupta. Sunt foarte obosiți, am văzut asta pe chipurile lor. Ditte Strange, medic specialist ATI:

„Este extrem de dificil pentru medici”

Ambulanțele nu contenesc să aducă pacienți infectați cu COVID la Institutul „Matei Balș” din București

Discuția are loc la etajul trei al Institutului „Matei Balș”, într-un scurt răgaz al doctoriței daneze, iar pe fundal se aud sunetele sirenelor de la ambulanțele care vin și pleacă.

„În Danemarca n-am trăit așa ceva, n-am avut o criză de o asemenea amploare. Pacienții cu COVID-19 în stare severă arată exact la fel și în România, și în Danemarca, dar noi nu am avut niciodată atâția pacienți, niciodată atât de mulți încât sistemul sanitar să nu mai poată face față”, spune dr. Ditte Strange.

Recunoaște că, deși autoritățile din Danemarca au reușit să țină pandemia sub control, personalul medical este extenuat. „Suntem foarte obosiți, este extrem de dificil pentru medici, am avut și noi cazuri grave, oameni foarte bolnavi. A fost ceva ce n-am mai văzut până acum, o situație cu care nu ne-am mai confruntat. Am fost nevoiți să învățăm din mers, iar înainte de apariția vaccinurilor, noi, doctorii, eram îngrozitor de speriați, ne temeam pentru viața noastră. Am făcut întotdeauna tot posibilul să salvăm viețile pacienților, dar presiunea a fost și este uriașă.”



Peste 80% din populaţia de peste 12 ani din ţara scandinavă a fost complet vaccinată, iar în septembrie, Danemarca a fost prima țară din Uniunea Europeană care a renunțat la restricții.

Dr. Ditte Strange, șefa secției ATI a Spitalului Bispebjerg din Copenhaga, explică de ce vaccinarea în Danemarca a fost un succes

Încrederea în autorități, cheia succesului vaccinării în Danemarca

Dr. Ditte Strange pune succesul campaniei de vaccinare pe seama încrederii pe care danezii o au în cei care îi conduc: „În Danemarca, încrederea în autorități este foarte mare. Când am fost rugați să respectăm restricțiile, le-am respectat fără discuții. Când am fost rugați să ne vaccinăm, nu am stat pe gânduri. Asta a ținut sub control pandemia în Danemarca tot timpul. Nu știu ce se va întâmpla în această iarnă, dar momentan situația este bună. Am văzut ieri cifrele și cred că erau cam 20 de pacienți cu COVID-19 în stare mai gravă”.

Medicul danez se ferește să comenteze neîncrederea românilor în vaccin și în virus, în parte pentru că îi este greu să înțeleagă acest fenomen. „Mi-e greu să dau un sfat românilor în privința vaccinării, sunt sigură că cei care refuză să-l facă au motivele lor. Dar pot să vorbesc în numele meu și pot să vă spun că eu și colegii mei din corpul medical nu ne temem de vaccin. Ca medic care lucrează de atâta vreme cu pacienți cu COVID pot doar să le spun oamenilor că eu și colegii mei credem în vaccin, în eficiența lui. Noi vedem că pacienții vaccinați fac forme mult mai ușoare ale bolii sau nu se îmbolnăvesc deloc, iar cei nevaccinați pot ajunge în stare gravă și chiar pierd lupta.”

Danemarca și România sunt două societăți foarte diferite. Scepticismul în legătură cu vaccinarea nu este atât de răspândit în Danemarca, pentru noi nu a reprezentat o problemă. Cei mai mulți oameni sunt deja vaccinați. Ditte Strange, medic specialist ATI:

„Nu poți doar să-i obligi pe oameni și să crezi că ei vor face ce le spui”

Medicul danez spune că „trebuie să ne agățăm de gândul că această pandemie va fi învinsă”

Specialista ATI subliniază că lucrurile s-au făcut cu binișorul, majoritatea medicilor danezi i-au încurajat pe cetățeni să se vaccineze și le-au oferit sfaturi celor care se temeau din cauza afecțiunilor avute. „Din experiența mea de acasă, dacă oamenii au o opinie foarte puternică, nu va ajuta dacă autoritățile pun multă presiune, pentru că oamenii nu vor asculta, din contră. Nu poți doar să-i obligi și să crezi că oamenii vor face, pur și simplu, ce le spui. Trebuie să le explici oamenilor de ce e nevoie să facă anumite lucruri, trebuie să ai răbdare.”

Iar faptul că statul danez le oferă posibilitatea tuturor cetățenilor să se testeze gratuit a fost unul dintre lucrurile care au menținut rata de infectare la un nivel redus. „În acest fel, virusul nu s-a răspândit, iar cazurile nu au scăpat niciodată de sub control. În Danemarca, oamenii se testează de fiecare dată când simt că e ceva în neregulă sau când cred că e posibil să fi fost expuși la virus”, explică medicul danez.

„Bătălia nu s-a terminat, dar împreună putem învinge”

Timpul ne-a expirat. Dr. Ditte Strange trebuie să se întoarcă pe secție, a lipsit deja nepermis de mult. Dar este optimistă că și România va reuși să se regrupeze și să treacă peste această încercare.

„Toți am fost puși în fața unei catastrofe sanitare, cea mai mare din ultimii ani, dar am reușit în Danemarca, așa cum și România a reușit, să facem lucruri minunate. Oameni de peste tot și-au dat mâna și au lucrat împreună, au făcut toate eforturile posibile pentru a salva cât mai multe vieți. Cred că am demonstrat în aceste vremuri grele că putem să lucrăm împreună, să ne ajutăm unii pe ceilalți și să luptăm cot la cot.

Știu că personalul medical de aici este epuizat și nu poate lupta la nesfârșit, înțeleg perfect cât de greu le este românilor să lupte de atât timp, cu asemenea costuri. Dar împreună putem lupta și putem învinge.

Trebuie să avem speranță, știu că e greu și că bătălia nu s-a terminat, dar mai știu și că doar împreună putem reuși. Trebuie să ne agățăm de gândul că această pandemie va fi învinsă.”

Citeşte şi:

Imagini ale suferinței la Spitalul Universitar. Unitatea de Urgență, transformată în salon COVID

Cât de mulți copii au făcut COVID? În Marea Britanie, valul 4 e alimentat de infectările elevilor

Cum reușește BOR să influențeze legi și ministere, pentru ca educația sexuală să nu ajungă la elevii români

PARTENERI - GSP.RO FOTO I-a spus „NU” lui Adi Mutu: „Mi-a plăcut că l-am refuzat. Dar acum regret”

Playtech.ro Valeriu Gheorghiţă, anunţ de ultimă oră despre certificatul verde. Ce s-ar putea întâmpla în România până la sfârşitul anului

Observatornews.ro Publicaţie din Germania: „Idioții Europei“ - românii, bulgarii şi ucrainienii, pe lista neagră pentru că refuză vaccinarea

HOROSCOP Horoscop 30 octombrie 2021. Peștii își vor recupera curajul de a visa la un alt fel de a trăi, unul corespunzător cu aspirațiile lor

Știrileprotv.ro Mașina unei femei care a dispărut cu fiica sa acum 23 de ani a fost găsită. Ce se afla în interior

Telekomsport ALERTĂ! Comisia Europeană a cerut monitorizarea României. Există suspiciuni grave: ”Vom fi siliţi să facem acest pas”

PUBLICITATE Tehnologia din spatele aspiratorului pare desprinsă din viitor