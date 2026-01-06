Stomatolog găsit mort în cabinetul său din Călărași

Descoperirea macabră a fost făcută duminică, în jurul orei 07:20, iar din primele informaţii ar fi vobra despre o sinucidere. Potrivit calarasipress.ro, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost găsit în cabinetul său situat la parterul unui bloc din zona Poșta 4, din Călărași.

Apropiații spun că medicul nu era cunoscut cu probleme personale sau cu datorii și nu dăduse semne că ar trece printr-o dramă.

Ce spun polițiștii

Conform anchetatorilor, nu au existat semne vizibile de violență.

„În urma examinării preliminare a cadavrului, nu au fost identificate urme sau semne vizibile de violență, cu excepția șanțului de spânzurare”, a transmis, luni, Poliția Călărași.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde urmează să fie efectuată necropsia, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, pentru a se stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

