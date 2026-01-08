Negocierile mai dure ar putea determina producătorii de medicamente să amâne lansarea de noi medicamente în anumite părți ale Europei, limitând potențial accesul pacienților la acestea, au declarat mai mulți investitori din industrie, un lobbist și un director executiv din industria farmaceutică.

România are deja probleme de acces la o serie de medicamente inovative, iar producătorii au criticat de multe ori în ultimii ani regimul fiscal, în special taxa clawback.

Marile companii s-au angajat la ieftiniri în SUA

Trump a promovat acordurile în cadrul unei serii de evenimente organizate la Casa Albă între septembrie și decembrie, la care companii precum Pfizer, Eli Lilly și AstraZeneca s-au angajat să alinieze prețurile medicamentelor noi din SUA la cele practicate în alte țări dezvoltate.

Trump a insistat că alte țări bogate vor plăti mai mult pentru medicamente, astfel încât companiile să poată reduce prețurile în Statele Unite.

Statele Unite și Marea Britanie au încheiat, de asemenea, un acord în baza căruia Marea Britanie va beneficia de reduceri tarifare în schimbul creșterii cu 25% a prețului net pe care îl plătește pentru noile medicamente americane.

Prețuri mai mari pentru acces la medicamente noi

Sebastian Guth, directorul operațional al diviziei farmaceutice a Bayer și membru al consiliului de administrație al grupului de lobby al industriei americane, a declarat că liderii țărilor europene sunt dispuși să revizuiască politicile de stabilire a prețurilor, în special dacă acest lucru ar putea asigura accesul mai rapid la medicamente noi.

„Dacă ne uităm la medicamentele inovatoare care au fost lansate și aprobate în ultimii 10 ani, americanii au acces la 80% dintre acestea, în timp ce europenii au acces la mai puțin de 50%”, a spus Guth. „Există o întârziere structurală foarte semnificativă în Europa”, conform acestuia.

Sistemele de sănătate negociază prețuri mai bune

Țările europene plătesc cu aproximativ o treime mai puțin decât SUA, deoarece au sisteme naționale de sănătate care negociază prețurile medicamentelor cu producătorii de medicamente și pot amâna achiziționarea acestora pentru a obține un preț mai bun.

Marshall Gordon, analist senior de cercetare în domeniul sănătății la ClearBridge Investments, a declarat că poate dura ceva timp până când presiunea asupra politicienilor europeni se va traduce în prețuri mai mari.

„Nu poți forța europenii să cheltuiască brusc mai mult”, a spus Gordon.

„Dar (acordurile) conferă de fapt companiilor putere de negociere”, a mai spus el.

Avertismentele industriei farma

Mulți producători de medicamente, printre care AstraZeneca, Novartis și Sanofi au avertizat anul trecut că Europa riscă să piardă accesul la medicamente noi, dacă guvernele nu schimbă modul în care sistemele de sănătate le evaluează și le plătesc.

„Am văzut deja progrese cu acordul dintre SUA și Marea Britanie anunțat la sfârșitul anului trecut și este încurajator să vedem că administrația Trump continuă această colaborare cu alte națiuni pentru a aborda problema profitului nejustificat obținut de alte țări din inovațiile americane”, a declarat Sarah Ryan, purtătorul de cuvânt al organizației americane PhRMA.

Concesii la tarife

Anul trecut, 14 companii farmaceutice importante au încheiat acorduri cu administrația Trump pentru a reduce prețurile unor medicamente vândute către Medicaid – programul de sănătate american pentru persoanele cu venituri mici – și pentru pacienții care plătesc în numerar, și pentru a lega prețurile de lansare ale medicamentelor noi în SUA de prețurile plătite în alte țări bogate.

În schimbul concesiiilor privind prețul, producătorii de medicamente au primit o scutire de trei ani de la amenințarea lui Trump de a aplica tarife ridicate produselor lor.

Acțiunile majorității producătorilor de medicamente au crescut după anunțarea acordurilor, deoarece investitorii au minimizat impactul reducerilor de prețuri asupra unui număr limitat de medicamente și au salutat eliminarea amenințării tarifelor.

Prețuri imense pentru tratamente inovative

Temerile privind prețurile în cel mai rău caz „în mod clar nu se vor materializa”, a declarat Linden Thomson, manager senior de portofoliu la Candriam Asset Management.

În ciuda anilor de zgomot politic, prețurile de lansare în SUA nu scad, a spus Thomson.

Unele medicamente și tratamente noi au prețuri „mult mai mari decât se așteaptă chiar și Wall Street”, a adăugat ea, referindu-se la Inlexzo de la J&J, care tratează un tip de cancer de vezică urinară și a fost lansat în septembrie. Medicamentul costă peste 1,5 milioane de dolari pe ciclu de tratament.

Amânarea lansărilor noi în UE

Gareth Powell, șeful departamentului de investiții în domeniul sănătății la Polar Capital din Londra, a declarat că companiile ar putea alege să lanseze unele medicamente noi în Statele Unite și să amâne vânzarea lor în Europa.

„Asta ar putea însemna că, cel puțin pentru câțiva ani, până la sfârșitul mandatului lui Trump, aceste produse pur și simplu nu vor fi lansate în Europa”, a spus Powell.

Un lobbist din Washington care lucrează cu producătorii de medicamente a spus că este puțin probabil ca guvernele europene să facă concesii majore Statelor Unite, având în vedere evenimentele actuale, cum ar fi ultima inițiativă a lui Trump de a „cumpăra” Groenlanda, care face parte din Danemarca, membră a NATO.

„Nu este ca și cum administrația Trump ar fi făcut o serie de lucruri care i-au făcut pe europeni fericiți și dispuși să fie amabili cu el”, a spus acesta.

„El îi antagonizează”, a punctat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ninsorile întârzie trenurile din Craiova şi Timişoara: Trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici, întârziere peste 4 ore
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scandal mosntru! Cine i-a luat microfonul din mână lui Florin Salam și l-a înjurat de față cu toată lumea. De neimaginat ce a povestit Adriana Bahmuțeanu, care era prezentă: ”Am rămas cu toții șocați,...”
Viva.ro
Scandal mosntru! Cine i-a luat microfonul din mână lui Florin Salam și l-a înjurat de față cu toată lumea. De neimaginat ce a povestit Adriana Bahmuțeanu, care era prezentă: ”Am rămas cu toții șocați,...”
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
Unica.ro
Cine este Bee, tânăra pe care mai mulți tiktokeri, printre care și Makaveli, au scos-o cu forța din Spitalul Județean Constanța, în mijlocul nopții. „Un grup de persoane a pătruns neautorizat în incinta spitalului creând panică în rândul pacienților”. Ce a urmat pare rupt din filme
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
Elle.ro
O celebră actriță și foarte apreciată de public a dezvăluit că are probleme grave de sănătate după ce a suferit un accident. Ce diagnostic a primit de la medici: "Verdictul e clar..."
gsp
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Libertateapentrufemei.ro
Romina Power rupe tăcerea despre fiica ei dispărută, după 30 de ani de coșmar: „Cred că e vie. Dacă ar fi murit, aș fi simțit”. Al Bano a cerut ca Ylenia să fie declarată moartă
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Avantaje.ro
Imagini fierbinți cu iubita lui Cătălin Scărlătescu în vacanță. Cum a apărut arhitecta Elena în Mexic. Blondă, voluptuoasă, fără inhibiții
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

O bucătăreasă din Bacău a cerut sfaturi pe Facebook, după ce fiica sa a rămas cu verigheta blocată pe deget: „Nu e glumă, lăsați uleiurile și ața!”
Știri România 15:47
O bucătăreasă din Bacău a cerut sfaturi pe Facebook, după ce fiica sa a rămas cu verigheta blocată pe deget: „Nu e glumă, lăsați uleiurile și ața!”
Raed Arafat, șeful DSU, acuză RomâniaTV de încă o știre falsă: "Ordinul nu este secret"
Știri România 15:01
Raed Arafat, șeful DSU, acuză RomâniaTV de încă o știre falsă: „Ordinul nu este secret”
Parteneri
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Adevarul.ro
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de minus 10 grade chiar și în București!”
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de minus 10 grade chiar și în București!”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Elle.ro
Divorțul dintre Nicole Kidman și Keith Urban s-a finalizat. La ce acord au ajuns actrița și cântărețul. Decizia neașteptată luată de cei doi după despărțire
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Vedeta din România care s-a pozat în costum de baie după ce a slăbit: „Impresii și figuri”. Ce vrea să facă în Thailanda
Stiri Mondene 15:26
Vedeta din România care s-a pozat în costum de baie după ce a slăbit: „Impresii și figuri”. Ce vrea să facă în Thailanda
Katy Perry, sărut tandru cu Justin Trudeau. Cântăreața nu l-a uitat nici pe Orlando Bloom, fostul iubit alături de care are o fetiță
Stiri Mondene 15:12
Katy Perry, sărut tandru cu Justin Trudeau. Cântăreața nu l-a uitat nici pe Orlando Bloom, fostul iubit alături de care are o fetiță
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
ObservatorNews.ro
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
GSP.ro
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin ei? Da, la revedere!”
Un model Dacia revoluționar e în topul mașinilor așteptate în Italia în anul 2026! Primele imagini
GSP.ro
Un model Dacia revoluționar e în topul mașinilor așteptate în Italia în anul 2026! Primele imagini
Parteneri
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Mediafax.ro
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Redactia.ro
Ce este embolia grăsoasă, afecțiunea rară din cauza căreia a murit tânărul din Buzău
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților
KanalD.ro
Un bărbat din București i-a luat viața propriului frate pentru 200 de lei. Individul s-a predat autorităților

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Parteneri
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
ZiaruldeIasi.ro
Explicația pentru aglomerația tot mai de netrecut de la Urgențe, la Iași: schimbarea din lege care a lăsat 26.000 de ieșeni fără asigurare. Pentru a evita plata, tot mai mulți vin direct la UPU, deși au probleme minore
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
Fanatik.ro
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii