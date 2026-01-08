Negocierile mai dure ar putea determina producătorii de medicamente să amâne lansarea de noi medicamente în anumite părți ale Europei, limitând potențial accesul pacienților la acestea, au declarat mai mulți investitori din industrie, un lobbist și un director executiv din industria farmaceutică.

România are deja probleme de acces la o serie de medicamente inovative, iar producătorii au criticat de multe ori în ultimii ani regimul fiscal, în special taxa clawback.

Marile companii s-au angajat la ieftiniri în SUA

Trump a promovat acordurile în cadrul unei serii de evenimente organizate la Casa Albă între septembrie și decembrie, la care companii precum Pfizer, Eli Lilly și AstraZeneca s-au angajat să alinieze prețurile medicamentelor noi din SUA la cele practicate în alte țări dezvoltate.

Trump a insistat că alte țări bogate vor plăti mai mult pentru medicamente, astfel încât companiile să poată reduce prețurile în Statele Unite.

Statele Unite și Marea Britanie au încheiat, de asemenea, un acord în baza căruia Marea Britanie va beneficia de reduceri tarifare în schimbul creșterii cu 25% a prețului net pe care îl plătește pentru noile medicamente americane.

Prețuri mai mari pentru acces la medicamente noi

Sebastian Guth, directorul operațional al diviziei farmaceutice a Bayer și membru al consiliului de administrație al grupului de lobby al industriei americane, a declarat că liderii țărilor europene sunt dispuși să revizuiască politicile de stabilire a prețurilor, în special dacă acest lucru ar putea asigura accesul mai rapid la medicamente noi.

„Dacă ne uităm la medicamentele inovatoare care au fost lansate și aprobate în ultimii 10 ani, americanii au acces la 80% dintre acestea, în timp ce europenii au acces la mai puțin de 50%”, a spus Guth. „Există o întârziere structurală foarte semnificativă în Europa”, conform acestuia.

Sistemele de sănătate negociază prețuri mai bune

Țările europene plătesc cu aproximativ o treime mai puțin decât SUA, deoarece au sisteme naționale de sănătate care negociază prețurile medicamentelor cu producătorii de medicamente și pot amâna achiziționarea acestora pentru a obține un preț mai bun.

Marshall Gordon, analist senior de cercetare în domeniul sănătății la ClearBridge Investments, a declarat că poate dura ceva timp până când presiunea asupra politicienilor europeni se va traduce în prețuri mai mari.

„Nu poți forța europenii să cheltuiască brusc mai mult”, a spus Gordon.

„Dar (acordurile) conferă de fapt companiilor putere de negociere”, a mai spus el.

Avertismentele industriei farma

Mulți producători de medicamente, printre care AstraZeneca, Novartis și Sanofi au avertizat anul trecut că Europa riscă să piardă accesul la medicamente noi, dacă guvernele nu schimbă modul în care sistemele de sănătate le evaluează și le plătesc.

„Am văzut deja progrese cu acordul dintre SUA și Marea Britanie anunțat la sfârșitul anului trecut și este încurajator să vedem că administrația Trump continuă această colaborare cu alte națiuni pentru a aborda problema profitului nejustificat obținut de alte țări din inovațiile americane”, a declarat Sarah Ryan, purtătorul de cuvânt al organizației americane PhRMA.

Concesii la tarife

Anul trecut, 14 companii farmaceutice importante au încheiat acorduri cu administrația Trump pentru a reduce prețurile unor medicamente vândute către Medicaid – programul de sănătate american pentru persoanele cu venituri mici – și pentru pacienții care plătesc în numerar, și pentru a lega prețurile de lansare ale medicamentelor noi în SUA de prețurile plătite în alte țări bogate.

În schimbul concesiiilor privind prețul, producătorii de medicamente au primit o scutire de trei ani de la amenințarea lui Trump de a aplica tarife ridicate produselor lor.

Acțiunile majorității producătorilor de medicamente au crescut după anunțarea acordurilor, deoarece investitorii au minimizat impactul reducerilor de prețuri asupra unui număr limitat de medicamente și au salutat eliminarea amenințării tarifelor.

Prețuri imense pentru tratamente inovative

Temerile privind prețurile în cel mai rău caz „în mod clar nu se vor materializa”, a declarat Linden Thomson, manager senior de portofoliu la Candriam Asset Management.

În ciuda anilor de zgomot politic, prețurile de lansare în SUA nu scad, a spus Thomson.

Unele medicamente și tratamente noi au prețuri „mult mai mari decât se așteaptă chiar și Wall Street”, a adăugat ea, referindu-se la Inlexzo de la J&J, care tratează un tip de cancer de vezică urinară și a fost lansat în septembrie. Medicamentul costă peste 1,5 milioane de dolari pe ciclu de tratament.

Amânarea lansărilor noi în UE

Gareth Powell, șeful departamentului de investiții în domeniul sănătății la Polar Capital din Londra, a declarat că companiile ar putea alege să lanseze unele medicamente noi în Statele Unite și să amâne vânzarea lor în Europa.

„Asta ar putea însemna că, cel puțin pentru câțiva ani, până la sfârșitul mandatului lui Trump, aceste produse pur și simplu nu vor fi lansate în Europa”, a spus Powell.

Un lobbist din Washington care lucrează cu producătorii de medicamente a spus că este puțin probabil ca guvernele europene să facă concesii majore Statelor Unite, având în vedere evenimentele actuale, cum ar fi ultima inițiativă a lui Trump de a „cumpăra” Groenlanda, care face parte din Danemarca, membră a NATO.

„Nu este ca și cum administrația Trump ar fi făcut o serie de lucruri care i-au făcut pe europeni fericiți și dispuși să fie amabili cu el”, a spus acesta.

„El îi antagonizează”, a punctat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE