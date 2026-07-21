Un medic din Iași, care lucra la Clinica de Cardiologie a unui spital, este acuzat că, între aprilie 2018 și mai 2022, ar fi implantat 185 de dispozitive medicale de unică folosință reutilizate. Potrivit procurorilor, „unele aparate proveneau de la persoane decedate, iar altele aveau o sursă necunoscută”. Pacienții nu ar fi fost informați despre această situație, iar în unele cazuri, procedurile nu erau justificate medical. Prejudiciul adus spitalului depășește 2 milioane de lei.

În același dosar, un medic din Brașov este acuzat că i-ar fi furnizat acestuia, în 24 de cazuri, dispozitive medicale expirate, nesterilizate sau de origine incertă. Procurorii susțin că acestea erau destinate implantării pacienților din Iași.

Medicul din Iași mai este acuzat de luare de mită, după ce ar fi acceptat 100 de lei de la o pacientă pentru o consultație. Cei doi inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Defibrilatoarele cardiace sunt acele dispozitive care au rolul de a restaura ritmul normal al inimii prin intermediul unor șocuri electrice.

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