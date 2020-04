De Valentina Postelnicu,

Medicii şi angajaţii din spitale transmit că nu doresc bani, în plus, la salariu, ci condiţii şi echipamente pentru a se proteja.

Cadrele medicale cer echipamente pentru a se proteja în faţa coronavirusului şi o lege prin care copiilor lor să li se asigure o pensie de urmaş, în cazul în care îşi pierd viaţa.

Medicii mai transmit că vor dona orice sumă primită în plus pentru dotarea spitalelor şi pentru materiale de protecţie.

Libertatea prezintă scrisoarea integrală a medicilor, transmisă de Alianţa Medicilor:

„Dacă nu ni se vor da asigurari și o lege clară, potrivit căreia copiii nostri (indiferent de vârsta acestora, aflati la studii sau încă sugari) vor avea asigurată toată viața pensie de urmaș in caz de deces, suntem f mulți in situatia soț/soție care lucrează in domeniul sănatății (medic – medic; asistent-asistent; medic – asistent, asistent – infirmieră si toate celelalte combinatii posibile etc), ne rezervăm dreptul de a demisiona”, spun medicii.

Nu avem nevoie de bani in plus ca să muncim, să ne facem datoria. Este revoltător. Avem nevoie de echipamente de protectie , circuite corecte , camere de decontaminare la iesirea din zona rosie și mai ales avem dreptul să ne știm copiii aflati în întreținere la adapost in caz de imbolnavire a părintilor. Alianța medicilor:

”Echipamente corecte de protectie înseamnă 1) pt ATI si specialitati chirurgicale: mască ffp2 / ffp3; viziere; bonetă, PPE, cizme de cauciuc, două perechi de manusi chirurgicale. 2) pentru restul personalului din specialitatile medicale: masti ffp2/ ffp3; vizieră, bonetă, halat chirurgical impermeabil, două perechi de manusi si botoși lungi.”, spune medicii.

Recomandări Televiziunile nu vorbesc despre medicii romi, dar insistă pe romii amendați. Unde începe „țigănia” se termină resursele autorităților

”Subliniem că toți cei ce lucrăm în spitale (de la portar, brancardier si până le medicii cei mai expusi – ATI – isti, ORL – isti, infectionisti, chirurgi) ne dorim să muncim in conditii de deplină sigurantă, pentru că, odată infectați reprezentăm un pericol pentru colegii nostri, pacienti si pentru toti cei cu care venim in contact”, spun medicii.

Pericolul de a ne transforma in vectori este mare si un singur infectat in spital ne poate infecta pe toti, iar cei infectati nu pot folosi nimanui, nici macar celor pe care ar trebui să ii tratez. Alianța medicilor:

”Ne întrebăm: rezolvă banii promisi problemele personalului medical? Evident nu. Ei se adresează unei presupuse nevoi financiare care nu există sau oricum este pe plan secund. Toți am cerut echipamente de protecție, teste, circuite, protocoale și nu am primit decât foarte puțin din toate acestea. Și le cerem nu pentru că ne e teamă pentru noi ci pentru că odată infectati suntem un pericol, o bombă cu ceas pentru pacienți, pentru colegi și, nu în ultimul rând, pentru familiile noastre.

Recomandări Eroii anonimi din supermarket. Povestea studentei din Iran care lucrează la un magazin din București

”Asta vrem: siguranță pentru toată lumea. Nu este admisibil să avem protocoale pentru cei decedati ( de altfel foarte corecte si necesare ) si nici o asigurare pentru urmasii personalului din sătatate ce poate fi afectat de pandemie. Nu suntem datori numai față de pacienti ci si față de urmasii noștri.

Gasiți soluții viabile pentru ca toti cei ce lucrăm in domeniul sanitar să o putem face protejati , in conditii de siguranță si , dacă se poate , sustineți-ne cu toate fortele ca să ne putem trata pacienții si să fim sănătosi. Fără INTELIGENȚĂ, CARACTER, LOIALITATE, ONESTITATE, DEONTOLOGIE, MERITOCRATIE, PROMOVARE DUPĂ CRITERII PROFESIONALE, nu vom reuși să schimbâm nimic in acest sistem sanitar care aproape se prabuseste si care va fi măturat de pandemie”, spun medicii.

Precizăm că vom dona orice sumă primită in plus pentru dotarea corespunzatoare cu echipamente de protectie sau alte materiale necesare. Alianța medicilor:

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, în videoconferinţa cu autorităţile, privind situaţia din Suceava, unde există un focar de epidemie de coronavirus, că a cerut Guvernului să ofere un bonus financiar medicilor care se luptă cu această pandemie.



GSP.RO Medicul Virgil Musta, din spitalul timișorean cu cei mai mulți pacienți vindecaţi, ne dă 13 sfaturi esențiale în lupta cu coronavirusul