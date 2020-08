Angajați din spital au precizat că respectiva adresă, care a fost semnată de întreg colectivul de medici din UPU Ploiești, a fost trimisă la sfârșitul săptămânii trecute, însă până în prezent nu a fost primit niciun răspuns.

În document se arată că situația de la nivelul UPU s-a transformat într-una ”explozivă”, atât în privința cazurilor COVID, cât și a celor non-COVID, precizându-se că există probleme grave în ceea ce priveşte spaţiile destinate suspecţilor de infecţie cu noul coronavirus, precum şi acoperirea cu personal a necesităţilor.

Medicii susțin că locurile din UPU destinat suspecţilor COVID este insuficient, astfel că în spații care sunt pentru 17 persoane sunt staţionate uneori şi peste 50 de persoane.

”Un număr aşa de mare de pacienţi având simptomele din definiţia de caz suspect COVID (cum sunt dispeneea, febra şi tusea) nu pot încăpea numai în UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti fără ca spitalele suport din Prahova să-şi amenajeze şi ele un număr suficient de izolatoare în care să poată fi primiţi şi diagnosticaţi pacienţii suspecţi COVID astfel încât să se decongestioneze UPU a Spitalului Judeţean. Menţionăm că actualele izolatoare din UPU funcţionează într-un spaţiu impropriu, cu aspect deteriorat şi cu mobilier, instalaţii sanitare şi de oxigen necorespunzătoare cerinţelor, cu circuite nefuncţionale – deşi au fost făcute referate prin care au fost cerute remedieri ale acestor probleme”, se arată în document.

Medicii mai spun că UPU are rol de spital COVID, chiar dacă nu are angajaţi medici specialişti în boli infecţioase sau pneumologie, nu are alocaţie de hrană pentru pacienţi şi nici buget pentru medicaţia specifică patologiei COVID.

Mai mult, personalul este insuficient.

”Se cere în acelaşi timp ca personalul medical să răspundă la avalanşa de telefoane, să completeze fisele de prezentare ale pacienţilor, să facă nenumărate statistici şi în acelaşi timp să lucreze la cazuri, să trateze şi să supravegheze, fiind atenţi la funcţiile lor vitale, pacienţi cu afecţiuni grave: pacienţi agresivi, agitaţi, cu boli psihice sau sub influenţa băuturilor alcoolice sau aflaţi în şoc sau în stop cardio-respirator, aceasta este reţeta sigură pentru un potenţial malpraxis, generând scandaluri imense de care va răspunde doar personalul implicat”, spun medicii UPU în documentul transmis DSP.

Cadreele mai susțin că aparatura din dotarea UPU a devenit insuficientă faţă de necesităţi, în condiţiile în care există un aparat de radiologie fix, un aparat CT şi un ecograf funcţional la un judeţ de peste 780.000 de locuitori, astfel că se ajunge la întârzieri ”inimaginabile”.

