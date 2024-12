Turiștii au rămas fără bani și fără vacanță

Turiștii au aflat cu doar câteva zile înainte de plecare că vacanța lor nu va mai avea loc. Ei plătiseră între 2000 și 2500 de euro per persoană pentru pachetul care includea zbor din Budapesta, cazare, mic dejun și excursii.

„În data de 26 decembrie am primit un mesaj că are probleme medicale și excursia se amână și vom pleca din 30. Pentru mine a ridicat deja semne de întrebare și eram ferm convinsă că nu va mai avea loc excursia. (…) Mi-a fost clar că nu are bilete”, a explicat una dintre persoanele afectate.

Într-un grup de WhatsApp creat de organizatori, turiștii au fost informați inițial despre o amânare a plecării. Ulterior, agenția a anunțat anularea completă a excursiei, invocând agitația creată de clienți.

Persoanele afectate au depus plângeri penale

Avocata Timea Kovacs, una dintre persoanele afectate, a anunțat că va depune o plângere penală colectivă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, unde este înregistrată agenția. Plângerea este formulată în numele a 30 de adulți și doi minori.

„Între timp am aflat că doamna nu ar fi la prima abatere și, după verificări și din datele pe care le-am primit, se pare că anul trecut la fel a pățit un grup. O parte dintre ei au plecat, alții, după ce au formulat plângere penală, au primit banii. Acum vorbim de sune de zeci de mii de euro, nu știu de unde o să aibă să ne dea banii înapoi”, a adăugat Kovacs.

Istoricul agenției și situația actuală

Agenția de turism, numită „Hai Cu Noi”, a avut probleme similare și în trecut. Unii turiști afectați anul trecut au reușit să-și recupereze banii după ce au depus plângeri penale.

În ciuda situației actuale, surse familiare cu situația susțin că agenția continuă să ofere informații despre alte excursii viitoare, inclusiv una planificată pentru Valentine’s Day.

Turiștii afectați încearcă în continuare să contacteze reprezentanții agenției, dar fără succes până în prezent. Suma totală implicată în acest caz se ridică la zeci de mii de euro, iar perspectivele de recuperare a banilor rămân incerte.

