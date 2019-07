”Violul se produce exclusiv prin constrângere. Prin dominarea victimei, prin anihilarea opțiunilor ei de a răspunde și prin deposedarea victimei de anumite drepturi fundamentale. Violatorul lipsește victima de dreptul de a spune nu. Pentru că o domină, o violentează fizic sau psihic.

În legislația penală, violul nu este despre sex. Este despre intenția agresorului de a comite o faptă de violență oarecare asupra victimei cu intenție. Violul este printre acele infracțiuni care sunt realizate cu intenție și drept urmare sunt privite cu maximă atenție. Violul este o acțiune pe care făptașul o întreprinde conștient de urmările acestei fapte”, a explicat medicul.

Vorbind despre sarcinile care rezultă în urma violului și despre care preotul Vasile Răducă că sunt apare doar dacă violul este consimțit „și ți-a plăcut să se repete”, medicul Gabriel Diaconu spune că ”pe mapamond, statisticile arată că în țările care sunt subdezvoltate, care nu au un sistem de sănătate cât de cât valid, sarcina este o complicație a violului în proporție de 20%. Una din cinci femei violate va rămâne însărcinată în urma violului.

În țările emancipate din punct de vedere a sistemelor medicale, sarcina este într-adevăr o complicație mai rar întâlnită, dar tot este îngrijorător de mare. Este situată undeva la 5%. În România ne uităm la câteva mii de sarcini car urmează unui viol pe an”.

Țara noastră este într-un catalog foarte urât și negativ prin sub-raportare. Femeile din România care sunt victimele unui viol nu se duc la poliție, le este frică să acceseze sistemul de sănătate. Este o atmosferă culturală care pune femeia în mijlocul acțiunii ca fiind ea responsabilă de viol și nu agresorul.

Prin urmare, România are un sistem cultural pro-agresor, anti-victimă. Este un scenariu medieval, care spune că dacă o femeie este violată, este și ea vinovată de ceva”.

Medicul și-a cerut iertare, ca bărbat, pentru declarațiile deplasate ale preotului Răducă. ”Eu ca cetățean român și ca medic care practică în România, vreau să-mi cer iertare tuturor femeilor care l-au ascultat pe acest om. Pentru că mie mi s-a înroșit obrazul, ca bărbat. Drept urmare, ofer scuzele mele ca făcând parte din același gen cu acest om, pentru enormitățile pe care le-a putut deborda.

Sunt părinte, am o fată, am o soră, am o mamă și la fel ca mine sunt invariabil toți românii care au o mamă. Să respecți femeia merge dincolo de dogmă sau de considerente religioase. Se poate reduce, dacă vreți, la nivelul bunului simț. Și bunul simț îți spune că este profund greșit să obligi o altă persoană să întrețină relații intime cu tine împotriva voinței sale. Și această chestiune trebuie transmisă mai departe.

Vreau să cred că oamenii care au avut o minimă educație, cei șapte ani de acasă, au înțeles că nu trăiesc în aceeași lume cu acest om. Vor fi înțeles că dacă ne uităm în viitor acesta trebuie să conțină respect și demnitate pentru victime oricare ar fi ele”.

Preotul care a scandalizat opinia publică prin afirmațiile sale despre viol a revenit cu precizări. Părintele profesor de teologie Vasile Răducă a cerut scuze și a sugerat că afirmațiile sale au fost scoase din context, iar el le-a formulat „în grabă”. Teologul a continuat însă cu opiniile controversate, vorbind despre morala creștină care interzice relațiile sexuale în afara căsătoriei și a folosirii prezervativului.

Pentru afirmațiile sale făcute în cadrul unei emisiuni la Radio Trinitas, unde era moderator, postul de radio al patriarhiei a fost sancționat cu somație publică de Consiliul Național al Audiovizualului. Profesorul Răducă, prodecan al facultății de Teologie, a spus inițial că violul duce la graviditate doar dacă este consimțit „și ți-a plăcut să se repete”și că sexul cu prezervativ este o formă de masturbare.

„Regret faptul că vorbele mele, adresate în contextul unui dialog la radio, cu persoane care cereau îndrumare din punct de vedere creştin ortodox pentru situaţiile delicate de viaţă în care se aflau, au avut un ecou nedorit”, a spus la o zi după ce întreaga situație a devenit publică, preotul Vasile Răducă, formulând mai multe precizări trimise Paginademedia.ro.

„Sper ca punctul meu de vedere, in perfect acord cu dogma crestin-ortodoxa si clarificat in aceste randuri să tempereze multe din aspectele generate de graba cu care, poate, am vorbit în contextul dialogului telefonic, la radio”, a mai spus teologul.

„Din punctul de vedere al moralei creștine, relatiile sexuale sunt permise exclusiv în cadrul căsătoriei, altfel omul își poate duce viaţa şi fără să întrețină relații sexuale. Morala creștină nu este de acord cu utilizarea prezervativului”, susține prodecanul Facultății de Teologie.

Acesta și-a menținut însă poziția inițială, făcând apel la literatura medicală de specialitate.

„Punctul de vedere al specialiștilor, pe care acum regret că mi l-am însușit și l-am expus, este că, dacă o femeie rămâne însărcinată în urma unui viol, este vorba mai degrabă de un viol la care aceasta a fost constrânsă să consimtă din punct de vedere fiziologic”.

