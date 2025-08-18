Impactul unui mega-cutremur

Cercetătorii de la Virginia Tech estimează o probabilitate de 15% ca un seism cu magnitudinea de 8 sau mai mare să se producă de-a lungul acestei falii în următorii 50 de ani. Până în 2100, un astfel de eveniment este aproape garantat.

În cazul ruperii faliei Cascadia, consecințele ar fi catastrofale și imediate. Terenul de coastă s-ar putea scufunda cu peste 1,8 metri, iar valurile tsunami ar putea atinge înălțimi de aproape 300 de metri. Orașe precum Seattle și Portland ar fi inundate în câteva minute.

„Cu siguranță, acesta va fi un eveniment catastrofal pentru SUA”, a declarat Tina Dura, autoarea principală a studiului, pentru BBC Science Focus. „Tsunamiul va veni și va fi devastator.”

Riscuri subestimate

Experții avertizează că hărțile actuale ale tsunamiurilor din regiune nu iau în considerare creșterea nivelului mării și efectul de amplificare asupra viitoarelor valuri uriașe. „După ce tsunamiul va veni și se va retrage, terenul va rămâne la un nivel mai jos”, a explicat Dura.

„Amprenta zonei inundabile va fi modificată pentru zeci de ani sau chiar secole.”

Potrivit estimărilor Agenției Federale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență, un astfel de cutremur ar putea provoca 5.800 de morți, iar tsunamiul rezultat ar putea face alte 8.000 de victime.

Ultimul cutremur major, cu magnitudinea 9, a avut loc în ianuarie 1700. Acesta a declanșat un tsunami care a distrus satul Pachena Bay din Columbia Britanică.

Oamenii de știință îndeamnă autoritățile să ia în considerare măsuri urgente pentru atenuarea potențialului dezastru. Pregătirea și planificarea sunt esențiale pentru reducerea impactului unui eventual mega-tsunami.

Potrivit enciclopediei online Wikipedia, valul tsunami sau valul seismic reprezintă o undă energetică de tip mecanic, care se propagă prin apa oceanelor ca urmare a producerii unor erupții subacvatice, alunecări de teren submarine ori a unor cutremure submarine sau de coastă extrem de puternice, cu o magnitudine de 7-9 grade pe scara Richter.



