Avocații Melaniei Trump îl amenință pe Hunter Biden cu intentarea unui proces și solicitarea unei despăgubiri de un miliard de dolari pentru o declarație „falsă, denigratoare, defăimătoare și incendiară”.

Hunter Biden este îndemnat să-și retragă declarația care a adus „prejudicii financiare și de reputație considerabile”, în caz contrar riscând deschiderea procesului.

În plus, fiul cel mic al fostului președinte Joe Biden este acuzat că are un „istoric extins de trafic de influență asupra altor persoane” și că repetă declarația despre momentul cunoașterii între Melania și Donald Trump „pentru a atrage atenția”.

Într-un interviu acordat cineastului Andrew Callaghan la începutul acestei luni, Hunter Biden a criticat dur legăturile „vaste” dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein. Cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite a fost într-adevăr prieten cu defunctul bancher de investiții, dar susține că s-au certat la începutul anilor 2000, deoarece Epstein i-a „furat” angajatele de la SPA-ul clubului său de golf din Florida.

Potrivit lui Hunter Biden, Donald Trump a cunoscut-o pe actuala sa soție prin intermediul lui Jeffrey Esptein, care a fost găsit mort în închisoare, în august 2019, în timp ce aștepta un nou proces pentru infracțiuni sexuale.

Recomandări Prețul reabilitării lui Nuțu Cămătaru. Ce-l oprește pe celebrul interlop să redevină „om cinstit”

Avocații Melaniei Trump atribuie parțial această ipoteză jurnalistului Michael Wolff, autor al unei biografii critice la adresa lui Donald Trump. Într-un interviu acordat recent pentru Daily Beast, jurnalistul a susținut că Melania Trump era o cunoștință a unui asociat al lui Jeffrey Epstein atunci când l-a întâlnit pe bărbatul care i-a devenit soț în 2005.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE