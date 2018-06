Jacheta purtată joi Melania Trump, într-o vizită la frontiera cu Mexicul, în plină polemică asupra politicii soţului său privind imigraţia, a stârnit numeroase reacţii, unele de indignare.

Câna a plecat spre Texas, unde urma să întâlnească mai mulți copii de refugiași despărțiți de părinții lor, prima doamnă a SUA a îmbrăcat o jachetă kaki, marca Zara, pe spatele căreia scria ‘I really don’t care, do u?’ (“Mie chiar nu-mi pasă, ţie?”).

Melania Trump ruffled feathers on Thursday when she traveled to meet with immigrant children wearing a jacket that read “I REALLY DON’T CARE, DO U?” across the back. https://t.co/DqDa3RFTBZ pic.twitter.com/qNcYlAXisD

La sosirea la destinaţie, Prima Doamnă nu mai purta jacheta în discuţie, dar reţelele sociale se inflamaseră deja. “Nu este o glumă. Melania Trump purta o jachetă cu mesajul ‘Mie chiar nu-mi pasă, ţie?’ mergând spre centre de detenţie a copiilor. Am rămas fără cuvinte”, a scris pe Twitter un comunicator afiliat Partidului Democrat.

