Producătorul trupei punk rusești a declarat că Aliohina, Ștein și Pletner au fost luați cu cătușe, iar unul dintre polițiști a spus că chiar că ei ar putea fi expulzați din țară.

Olga Borisova, a altă membră a formației, a afirmat că poliția i-a cerut să șteargă pozele cu cei trei în cătușe.

⚡️⚡️⚡️

Pussy Riot Masha @all_mary , Lucy @lcshtn and Taso are detained in Rubigen, Switzerland for trying to make an anti war action



theyve been taken to the police station in HANDCUFFS



police forced to delete pictures of girls in handcuffs



wtf pic.twitter.com/LLrP0wP4wD