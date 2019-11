De Valentina Postelnicu,

Votul se desfășoară online, pe parcursul a cinci zile şi s-a declanşat în urma solicitării lui Dan Barna, care a cerut un vot de încredere, în partid, după rezultatul de la prezidenţiale.

Iniţial, preşedintele USR a spus că nu îşi dă demisia, însă, în urma criticilor interne, a decis să ceară un vot de reconfirmare în funcţie. Asta după ce colegi de-ai lui i-au reproşat modul în care a gestionat campania în primul tur de scrutin.

În interiorul conducerii partidului există însă şi contestatari ai acestui vot de încredere cerut de liderul USR.

Tudor Benga, despre votul de încredere: „O scamatorie politică!”

„Da, e adevărat, am cerut aseară lui Dan Barna, Cătălin Drula și Ionuț Mosteanu demisiile la finalul ședinței informale de Comitet Politic. Am cerut o serie întreagă de explicații de la toți trei. Pentru cine nu știe Catalin Drula este șeful de campanie iar Ionuț Moşteanu este șeful de comunicare USR”, a scris Benga, pe Facebook.

Deputatul USR a afirmat că rezultatul de la prezidențiale este un eșec, iar „un eșec fără asumare și fără consecințele de rigoare reprezintă doar preambulul unui viitor nou eșec”.

„Au fost numeroase erori de strategie și implementare atât la nivel de campanie prezidențială cât și la nivel de management al partidului în general, am mai vorbit despre asta de-a lungul timpului, și cred că este timpul pentru o asumare reală dacă vrem să arătăm alegătorilor că efectiv ascultăm mesajul pe care ni-l transmit prin votul lor. Nu consider acceptabilă soluția cererii votului de încredere anunțat de Dan Barna, nu are vreo bază statuară și mi se pare o scamatorie politică ce va atrage comparații foarte nefericite. Nu ascund faptul că opinia mea este împărtășită de relativ puțini colegi din CP, dar consider că este de datoria mea, ca parlamentar USR și membru în Biroul Național, să spun clar și răspicat ceea ce consider eu că este soluția matură pentru a readuce partidul pe făgașul corect”, a mai spus el.

Tensiuni şi în Alianţa 2020 USR-PLUS pe tema fuziunii şi cine preia şefia noii formaţiuni

Nu doar şefia USR provoacă tensiuni în partid.

Au apărut diferenţe de opinie şi în cadrul alianţei cu PLUS, care şi-ar dori, potrivit unor surse, o fuziune a celor două formaţiuni, înainte de alegerile locale şi parlamentare de anul viitor.

Liderii USR nu sunt de acord cu acest scenariu, în condiţiile în care s-ar dori, din partea partidului lui Cioloş, o paritate atât la nivelul funcţiilor de conducere cât şi a candidaturilor la cele două scrutinuri.

Deja există o ruptură în privinţa candidatului la Primăria Capitalei, PLUS anunţându-l pe Vlad Voiculescu, în timp ce o parte din USR îl susţine pe Nicuşor Dan.

Astfel, USR a vrea ca fuziunea să se producă abia după ciclul de alegeri care se încheie la sfârşitul anului viitor, cu parlamentarele.

Cioloş: „Haideți să nu dăm vina pe electorat, pe media sau pe, eu știu, pe alții”

Dacian Cioloş, liderul PLUS, a transmis chiar şi un mesaj pe Facebook, de liniştire a apelor.

„S-a speculat mult în ultimele zile despre ce o să facem noi în alianța dintre PLUS și USR și ce nu o să facem. Aș vrea să vă spun astăzi câteva lucruri. Rezultatul de duminică este al nostru, cu bune și cu mai puțin bune. Cu bune, pentru că am confirmat încă o dată că suntem o forță politică importantă și devenim un concurent serios pentru partidele vechi. Și cu mai puțin bune pentru că, hai să fim sinceri, simțeam cu toții că puteam ceva mai mult la alegerile astea prezidențiale. Dar acum trebuie să ne asumăm rezultatul și să căutăm să-l înțelegem și să tragem cât mai repede câteva învățăminte din el. Și mai ales haideți să nu dăm vina pe electorat, pe media sau pe, eu știu, pe alții, să nu ne uităm în curtea altora. Avem responsabilitatea propriilor acțiuni politice”, spune Dacian Cioloș în mesaj.





