Mercedes E-Class din 2018 cu 820.000 de kilometri la bord

Obiectul experimentului a fost un Mercedes-Benz E-Class din generația W213 (model 2018, înainte de facelift), versiunea E200d. Sub capotă se află un motor diesel de 2,0 litri (cod OM654) care dezvoltă 150 de cai putere. Ceea ce face mașina cu adevărat specială este odometrul: peste 820.000 de kilometri parcurși. Proprietarul a menționat că berlina a beneficiat recent de o revizie majoră și i-a fost montată o turbină nouă, dar blocul motor și componentele principale sunt cele originale.

Germanul și-a propus să parcurgă un traseu dus-întors între Munchen și Hamburg, o distanță totală estimată la peste 1.500 de kilometri, fără să oprească în stațiile de alimentare.

Trucurile folosite pentru maximizarea autonomiei

Pentru a obține o eficiență maximă, șoferul a apelat la câteva setări specifice:

  • Presiunea în pneuri: Umflarea roților la 3,0 bari pentru a reduce rezistența la rulare.
  • Alimentare la maximum: Rezervorul standard de 66 de litri a fost umplut „până în buză”. Prin clătinarea mașinii, în rezervor au mai intrat 7 litri de motorină după primul „clic” al pompei. Costul total al combustibilului a fost de 149 de euro.
  • Stil de condus: Utilizarea modului Eco al mașinii (care permite funcția de coasting – decuplarea cutiei de viteze la coborâri pentru a păstra inerția) și setarea tempomatului la viteza de 80-85 km/h pe autostradă.

Deși ținta inițială a șoferului era un consum utopic de 3,5 litri/100 km, realitatea din trafic a modificat planurile. Ambuteiajele de pe autostrăzile germane și porțiunile în urcare au crescut temporar media de consum la 3,9 – 4,2 litri/100 km. La destinația intermediară (Hamburg), computerul de bord indica o viteză medie de 85 km/h și un consum de fix 4,0 litri/100 km după primii 766 de kilometri.

Care a fost autonomia totală reală?

Pe drumul de întoarcere spre München, o mică problemă tehnică la sistemul de alarmă a necesitat deconectarea temporară a bateriei, fapt ce a resetat datele computerului de bord. Totuși, distanța finală a fost monitorizată cu acuratețe prin intermediul GPS-ului de pe telefon.

La finalul călătoriei, după ce mașina a revenit în München, calculele matematice au oferit cifrele exacte:

  • Distanță parcursă efectiv: 1.554 de kilometri.
  • Combustibil consumat: 62,6 litri de motorină.
  • Consum mediu real: 4,06 litri/100 km.

În momentul opririi, mașina mai indica în rezervor o autonomie restantă de 175 de kilometri în același regim de mers. Asta înseamnă că, în condiții reale de autostradă și cu un trafic mixt, autonomia totală teoretică cu un singur plin ar fi fost de 1.729 de kilometri.

Chiar dacă cifrele nu depășesc recordurile absolute deținute de modele mai vechi și mai ușoare (cum ar fi vechile motoare 1.9 TDI de la Grupul Volkswagen), rezultatul rămâne unul impresionant pentru o berlină premium de clasă mare, cu o greutate considerabilă și un rulaj de aproape un milion de kilometri.

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