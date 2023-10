 „Mergeau pe străzi şi împuşcau oameni la grămadă”. Cum a trăit un român stabilit în Israel atacul Hamas

„O să fie o mare vărsare de sânge”, spune inginerul de origine română Avi Kaufmann, sucevean care s-a mutat în Israel la începutul anilor 90. Bărbatul locuieşte acum în oraşul Ashdod, aflat la aproape 40 de kilometri de Fâşia Gaza, de unde a fost martorul celui mai puternic atacul al organizaţiei Hamas asupra Israelului.

40 de persoane au fost ucise după atacurile cu rachete din Fâşia Gaza din cursul dimineții de sâmbătă, 7 octombrie. Alte 779 de persoane au fost rănite, arată cifrele înaintate de Ministerul Sănătății din Israel. Începând cu ora 06.00, ora locală, peste 2.500 de rachete au fost lansate din Fâşia Gaza asupra orașelor din centrul și sudul Israelului, ajungând până la Ierusalim, în timp ce teroriștii palestinieni s-au infiltrat în comunitățile din sudul țării pe uscat, pe mare și pe aer.



„Au intrat aproape fără să li se opună rezistenţă”

„Azi dimineaţă, după ora 05:00, am ieşit să fac sport cu bicicleta. Pe la 6:00 şi ceva au început alarmele. Am crezut că e o greşeală prima dată, dar apoi a început alarmă după alarmă. Auzeam zgomotele de la proiectilele care cădeau şi de la proiectilele interceptate de sistemul antirachetă. Am ajuns repede acasă, unde s-a adeverit că totul a fost o diversiune.

Am văzut la ştiri şi pe reţelele sociale că, în acelaşi timp cu rachetele, Hamas şi Jihadul Islamic intraseră prin apă şi terestru în teritoriul israelian, în jurul Fâşiei Gaza. Au intrat aproape fără să li se opună rezistenţă!”, povesteşte inginerul român pentru Libertatea.

Acesta explică faptul că rezistenţa slabă pe care au întâmpinat-o membrii Hamas ajunşi pe teritoriul israelian se datorează faptului că astăzi, în ţară, este o dublă sărbătoare: Sabatul şi ultima zi a sărbătorii de Sukot, foarte importantă în tradiţia ebraică. „Mulţi militari erau plecaţi acasă, în vacanţă. I-a prins cu pantalonii jos!”.

Au fost anulate şi protestele împotriva lui Netanyahu

Avi Kaufmann nu a mai plecat de acasă şi a continuat să urmărească desfăşurarea evenimentelor la televiziunile israeliene şi pe social media. Spune că autorităţile apar periodic pentru noi, scurte informări şi că tonul acestora este unul de alarmă.

„Au trecut deja 8 ore de când a început totul, iar lumea e în continuare în stare de alarmă. Netanyahu a decretat stare de război şi a mobilizat rezerviştii militari, lucru care nu s-a mai întâmplat”, spune românul.

De asemenea, autorităţile au anulat toate concertele şi adunările programate în acest weekend şi au suspendat şi etapa campionatului de fotbal naţional. Au fost anulate şi protestele săptămânale împotriva reformei judiciare pe care guvernul Netanyahu vrea să o adopte.

Magazinele oricum erau închise, pentru că e Sabat, dar acum totul e închis. Majoritatea oamenilor stau în casă. În localităţile din jurul Fâşiei Gaza, oamenilor li s-a transmis să nu iasă din case, pentru că aceşti terorişti mergeau pe străzi şi împuşcau oamenii la grămadă. Avi Kaufmann, inginer român stabilit în oraşul Ashdod, Israel:

De ce aşteaptă o ripostă a Israelului: „O să fie o vărsare mare de sânge”

Inginerul român spune că e încrezător că oraşul său, aflat la 40 de kilometri de Fâşia Gaza, se află în afara oricărui pericol. Acesta spune însă că riscurile sunt mai mari în oraşele mai apropiate de teritoriul administrat de Hamas. „Sunt alte oraşe mult mai aproape, unde stresul e mult mai mare. În Ashkelon, un proiectil de-al lor a intrat într-un bloc turn şi sunt mulţi răniţi. Avem, la ora actuală, 22 de morţi şi peste 500 de răniţi în total (datele oficiale s-au modificat între timp – n.a.). Sunt şi oameni răpiţi şi duşi în Gaza – de obicei ei sunt obiectul negocierilor”.

Bărbatul susţine că, deşi nu a fost comunicat oficial, este probabil ca autorităţile israeliene să riposteze cu un atac asupra Fâşiei Gaza, pentru că în zonă au fost mobilizaţi foarte mulţi soldaţi şi tehnică militară. „Acum mă uit la televizor şi văd cum teroriştii au rupt un gard de la graniţă şi intră în Israel. Încă nu s-a comunicat oficial, dar e clar că se va intra în Gaza cu forţe terestre. Cu tancuri, bănuiesc, din moment ce sunt mobilizate în zonă. O să fie o vărsare mare de sânge”, crede Avi Kaufmann.