Taxă suplimentară pentru lipsa unui ingredient

Sportiva de 31 de ani a comandat o pizza tricolore de 14 euro, dar a fost taxată cu 1,5 euro în plus pentru opțiunea „fără roșii”. De asemenea, a plătit încă 1,5 euro pentru varianta fără lactoză.

„Să plătești 1,5 euro pentru ceva pe care nici nu l-am mâncat este de-a dreptul trist și rușinos. Este legal așa ceva?”, a scris Di Liddo în postarea sa.

Pizzeria nu a comentat incidentul, însă presa italiană a relatat pe larg despre această situație.

Taxe suplimentare în restaurantele italiene

În ultimii ani, mai multe localuri din Italia au fost criticate pentru practici similare. Unele restaurante percep taxe extra pentru un pahar de apă de la robinet, tăierea unui croasant în jumătate, solicitarea unei linguri sau chiar cererea unei băuturi cu geață.

Aceste practici au generat nemulțumiri în rândul clienților și dezbateri privind legalitatea lor.

