„USR PLUS își exprimă dorința și disponibilitatea de a continua discuțiile asupra structurii și programului unei guvernări pe baza unei majorități alături de PNL și UDMR”, au scris cei de la USR PLUS.

Uniunea mai transmite că ambele variante de premier propuse de partide la consultările cu Președintele României, Dacian Cioloș din partea USR PLUS și Florin Cîțu din partea PNL, au susținere din partea Alianței.

Considerăm că un eventual nou guvern condus de Ludovic Orban, având în vedere demisia din funcția de premier și neîndeplinirea angajamentelor luate față de USR PLUS, nu răspunde așteptărilor electoratului de centru-dreapta care iși dorește un nou început și o guvernare cu mandat reformist. USR PLUS:

Marți seară, Dacian Cioloș a transmis indirect pe Facebook că nu este de acord cu varianta liberalilor de a-l propune pe Ludovic Orban în funcția de premier.

„Apropo de discuțiile asupra numelui de premier din această seară, mesajul USR PLUS este simplu: am vorbit serios atunci când am spus că e nevoie de un nou început pentru România”, a scris Cioloș pe Facebook.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că va accepta propunerea venită din partea coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, fie că este vorba despre Ludovic Orban, fie că este vorba despre Florin Cîțu.

Totodată, șeful statului a mai spus că nu s-a implicat în negocieri, pentru că este datoria partidelor



