Mesajul lui Ilie Bolojan pentru românii din Orientul Mijlociu care vor să revină acasă: „Facem tot ce este posibil”

„Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict”, a declarat Bolojan.

Evacuarea românilor s-a realizat prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Autoritățile pregătesc în prezent noi curse aeriene, inclusiv două zboruri programate pentru începutul săptămânii viitoare prin Oman.

Acestea se vor desfășura fie în cooperare cu alte state europene, fie prin zboruri charter de repatriere asistată, contra cost.

În paralel, România colaborează cu țările membre ale Uniunii Europene pentru a facilita îmbarcarea cetățenilor români pe zborurile organizate de acestea.

„Zborurile de evacuare susținute din bugetul public și din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm și pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetățenii să poată reveni în țară”, a explicat Bolojan.

Începând de săptămâna viitoare, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creșterea numărului de zboruri comerciale zilnice către București, în funcție de condițiile de securitate. Totodată, s-au făcut demersuri pentru a rezerva culoare de zbor pe aeroportul din Dubai, pentru companiile care au transportat turiști români prin agenții de turism.

Pentru a sprijini acest efort, echipele de asistență consulară au fost suplimentate.

„Mulțumesc Ministerului Afacerilor Externe, personalului consular, ambasadelor și tuturor celor implicați în sprijinirea și repatrierea românilor”, a mai adăugat Ilie Bolojan.

El a transmis un mesaj de înțelegere pentru îngrijorările familiilor afectate: „Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranță, cât mai curând”.

