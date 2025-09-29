Mesajul lui Nicușor Dan după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Ați scris o pagină de istorie”

„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările. România va continua să fie alături de Republica Moldova”, a scris Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Șeful statului a reiterat sprijinul României pentru Republica Moldova, indiferent de opțiunile politice ale cetățenilor.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj, în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum.”

„Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj video.

Conform datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, după procesarea a 99,96% din procesele verbale, partidul proeuropean PAS a obținut 50,17% din voturi, echivalentul a peste 790.000 de voturi și o majoritate de 55 de mandate în Parlament.

„Blocul Patriotic” a înregistrat 24,18%, urmat de blocul electoral „Alternativa” cu 7,97%, Partidul Nostru cu 6,20% și PPDA cu 5,62%.

