„Este ora! Tricolorul la catarg! 28 Septembrie 2025”, a mai scris Băsescu pe pagina sa de Facebook, despre scrutinul considerat crucial pentru viitorul Europei și simbolic în confruntarea dintre Occident și ambițiile Moscovei.

Traian Băsescu și-a exprimat speranța pentru un rezultat favorabil forțelor pro-europene, declarând: „Să ne vedem cu bine pe 29 septembrie când pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”.

În urmă cu două săptămâni, fostul președinte al României spunea, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că în această seară, „Putin şi ai lui pot fi la graniţa României”, subliniind că viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul celor din diaspora.

Duminică, 28 septembrie 2025, sunt alegeri parlamentare în Republica Moldova, care vizează cei 101 deputați ai Parlamentului.

Pentru a fi valabil, scrutinul necesită participarea a cel puțin o treime din alegătorii înscriși, adică peste un milion de persoane.

Aceste alegeri se desfășoară într-un context tensionat între Occident și Rusia. Rezultatul ar putea influența semnificativ orientarea pro-europeană sau pro-rusă a Republicii Moldova în viitorul apropiat.

Traian Băsescu a subliniat importanța votului diasporei pentru viitorul Moldovei și securitatea României, avertizând că rezultatul alegerilor ar putea avea consecințe semnificative pentru regiune.

Asociația ADEPT din Republica Moldova a analizat scenariile care pot deveni realitate după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

