Se anunță o cursă strânsă la alegerile parlamentare din Republica Moldova

„Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora. Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora.”, a scris Băsescu.

Ce ar însemna o victorie a forțelor pro Rusia

Fostul președinte al României avertizează că O victorie a stângii pro-moscovite „ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei.”

„Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, a mai scris Băsescu.

Aderarea la UE a Moldovei, în pericol

Ambițiile aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) riscă să fie blocate în cazul unei victorii a opoziției proruse în alegerile parlamentare cruciale din 28 septembrie, avertizează oficiali de rang înalt de la Chișinău, potrivit Reuters.

Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, şi prim-ministrul Dorin Recean, membri de rang înalt ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) al preşedintei Maia Sandu, apreciază că eforturile de aderare la UE se află acum în mâinile alegătorilor din Republica Moldova, în condițiile în care un sondaj de opinie arată că opoziţia prorusă ar putea câștiga viitorul scrutin legislativ.

Președinta prooccidentală Maia Sandu este un critic vocal al invaziei ruse din Ucraina, care a afectat inclusiv Republica Moldova, drone ruseşti aterizând în repetate rânduri pe teritoriul său. Ajunsă la putere cu promisiunea de a elimina corupţia, ea a fost realeasă în alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, în timp ce referendumul privind aderarea la UE a fost aprobat cu o majoritate restrânsă.

