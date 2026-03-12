  • Statele Unite și Israel desfășoară de 13 zile atacuri asupra regimului din Iran. Pe 2 martie, o lovitură asupra unui complex al Gărzilor Revoluționare din Teheran a generat ruine și emoții puternice, vizibile pe rețelele sociale.
  • Sheema Kalbasi, o activistă iraniană, a împărtășit o amintire dureroasă din copilărie, legată de abuzurile Gărzilor Revoluționare. Ea și-a exprimat ușurarea pentru prăbușirea simbolică a regimului, comparându-și sentimentul cu o eliberare sufletească.
  • Poeta, care a părăsit Iranul în adolescență, este acum o voce activă pentru drepturile omului. Povestea sa evidențiază speranța iranienilor pentru libertate, în pofida tragediilor suferite sub regimul islamic represiv.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Cât de mare trebuie să fie frica de un regim represiv, dacă propriii cetățeni aclamă când țara este bombardată?

De mai bine de zece zile, Statele Unite și Israel desfășoară atacuri împotriva regimului ayatollahilor din Iran. Pe rețelele de socializare apar constant imagini în care iranieni sărbătoresc fiecare lovitură care vizează regimul și infrastructura sa.

Cât de mare trebuie să fie frica de un regim represiv, dacă propriii cetățeni aclamă când țara este bombardată?

Pentru a înțelege această realitate, este esențial să ascultăm mărturiile directe ale celor care trăiesc în Iran.

Sheema Kalbasi a împărtășit, pe rețelele sociale, o experiență personală care ilustrează traumele trăite de cetățenii care au suferit sub regimul islamic.

Ridicată de Gărzile Revoluționare când avea 11 ani și mergea la oftalmolog pentru câteva șuvite ce îi ieșeau de sub văl și pantalonii prea scurți

Pe 2 martie 2026, în urma unui atac asupra unui complex al Gărzilor Revoluționare din Teheran, transformat în ruine, Sheema a scris pe rețeaua socială X câteva cuvinte copleșitoare despre sentimentele care au încercat-o.

„Aveam 11 ani. Mama m-a dus la oftalmolog, iar în drum am fost oprite de o patrulă a Gărzilor Revoluționare. Câteva șuvițe de păr mi se vedeau de sub văl, iar pantalonii îmi erau prea scurți. Mama îi implora să nu mă ia, le explica faptul că sunt înaltă pentru vârsta mea și că tocmai se întorsese de pe front, neavând timp să-mi cumpere haine noi. Îmi era frică, dar frica mamei era mult mai mare decât a mea”, rememorează Sheema.

Mesajele emoționante ale unei poete din Iran despre bombardamentele din Teheran: „Un sentiment de eliberare, ca și cum aș învăța să merg din nou după o paralizie lungă”
Poeta Sheema Kalbasi

„Când văd cum locul acela al suferinței și cei care l-au controlat sunt reduși la ruine, simt o eliberare neașteptată”

Anii au trecut, dar amintirea acelui moment rămâne vie pentru Sheema. „Când văd acum cum locul acela al suferinței și cei care l-au controlat sunt reduși la ruine, simt o eliberare neașteptată, o ușurare copleșitoare”.

Este ca și cum aș învăța să merg din nou după o paralizie lungă, ca și cum mi s-ar oferi apă după ce m-am rătăcit ore întregi în deșert. Simt o eliberare, o amintire adânc îngropată începe să iasă la suprafață. În acel moment, copilul care am fost pare să respire din nou.

„Poezia mea poartă cicatricile și traumele a 8 ani de război”

Într-un alt mesaj, a explicat: „Am trăit 8 ani de război. Rănile de atunci nu se estompează niciodată complet. Știu ce lasă războiul în urmă. Până astăzi, poezia mea poartă cicatricile și traumele acelor ani. Cu acea amintire mă uit la ceea ce tocmai s-a întâmplat în Teheran”.

Știu ce lasă războiul în urmă. Cicatricile sale nu dispar cu timpul. Scriu asta dintr-un loc de martor.

Mama ei a murit de cancer la sân, „dar ar fi fost fericită”

Deși Sheema a trăit eliberarea simbolică a copilului din ea, mama sa nu a apucat să vadă aceste momente.

Mama a murit de cancer la sân. Dar sunt sigură că ar fi fost fericită. Detesta Republica Islamică.

Un atac cu rachete a distrus arena cu 12.000 de capacități militare de la complexul Azadi din Teheran.

Mesajele emoționante ale unei poete din Iran despre bombardamentele din Teheran: „Un sentiment de eliberare, ca și cum aș învăța să merg din nou după o paralizie lungă”
Pagube extinse în urma atacurilor aeriene americano-israeliene din Teheran, Iran, vineri, 6 martie 2026. Foto: Profimedia

„Timp de aproape jumătate de secol, totuși, același stadion a fost închis pentru jumătate din populația Iranului din cauza apartheidului de gen impus femeilor iraniene, după Legea Sharia. După Revoluția Islamică din 1979, autoritățile iraniene au interzis femeilor să participe la evenimentele sportive pe stadioane”, explică Sheema.

Mesajele emoționante ale unei poete din Iran despre bombardamentele din Teheran: „Un sentiment de eliberare, ca și cum aș învăța să merg din nou după o paralizie lungă”
Înainte ca Legea Sharia să fie impusă femeilor; „Cu mama mea în Iran, ianuarie 1976. Schi fără hijab obligatoriu!”. Foto: Facebook

A fugit din Iran în Europa, a fost soldat danez, înainte de a emigra în SUA

Sheema a reușit să fugă din Iran în adolescență, stabilindu-se ulterior în Asia de Sud și Europa (are și cetățenie daneză), înainte de a emigra în Statele Unite.

A predat copiilor refugiați și a lucrat cu organizații precum UNHCR, Centrul pentru Refugiați din Pakistan și UNA Danemarca. În Danemarca, s-a antrenat și a servit ca soldat în apărarea țării.

Despre ce scrie

Astăzi, Kalbasi este activistă pentru drepturile omului, poetă și traducătoare, dedicată sprijinirii refugiaților și promovării drepturilor fundamentale. Opera ei abordează apartheiudul de gen, purtarea forțată a vălului, crimele de onoare, căsătoriile minorilor, atacurile cu acid, persecuția homosexualilor, legile blasfemiei, penuria de alimente și foametea.

Contestă structurile care susțin violența și tăcerea, pledând pentru demnitate și drepturile omului la nivel mondial.

Ea abordează și teme precum feminismul, războiul, refugiații și libertatea de exprimare.

Poezia sa a fost antologizată și tradusă în peste 20 de limbi.

  • Lingură și șrapnel: Versuri și rețete din timpul războiului (Daraja Press, Canada, 2024)
  • Poezia femeilor iraniene (editor, Reel Content Publishing, SUA, 2008).
  • 7 văi ale iubirii: o antologie bilingvă a poetelor din Persia medievală până în Iranul actual (traducător, editor, PRA Publishing, SUA, 2007, 2008)
  • Ecouri în exil (PRA Publishing, SUA, 2006) – O colecție completă de poezie.
  • Jahan Malek Khatun: Prințesa poetă a Persiei secolului al XIV-lea (Daraja Press, Canada, 2026)

Cărți: Războiul ne-a luat numele (Seven Kitchens Press, SUA, 2026),

De asemenea, este regizoare și se concentrează pe problemele femeilor și pe activism pentru drepturile femeilor, drepturile minorităților, drepturile copiilor și drepturile refugiaților.

  • Femeile în prima linie (2013, documentar);
  • Simin Behbahani 0 Pentru visul de a călări (2013, film cu poezii);
  • Banafsheh Hejazi – Dezamăgire (2013, film cu poezii);
  • Sholeh Wolpe – Am fost cântată în această lume (2013, film cu poezii);
  • Farzaneh Ghavami – Parcul (2013, film cu poezii).

Este poet laureat al Premiului Pushcart și laureat al unui premiu umanitar al Națiunilor Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Unica.ro
Oana Țoiu face lumină în scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta. Ce a declarat, clar, ministra de Externe
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
Elle.ro
Veste neașteaptă în showbiz! Celebra actriță, iubită de toți românii, a dezvăluit că este bisexuală și are acum o relație cu o femeie: „Sunt foarte mândră...”
gsp
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
GSP.RO
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!
Tvmania.ro
Liviu Vârciu și-a deschis porțile vilei din Băneasa! Are buncăr anti-atomic, cinema privat și a primit 50.000€ de la un prieten celebru ca să termine casa. Vezi imagini rare din interior!

Alte știri

Când vor putea circula șoferii pe Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Răcăciuni
Știri România 09:09
Când vor putea circula șoferii pe Autostrada Moldovei A7, între Adjud și Răcăciuni
Benzina și motorina s-au scumpit iar joi, 12 martie 2026, iar motorina premium sare de 9 lei. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Știri România 08:55
Benzina și motorina s-au scumpit iar joi, 12 martie 2026, iar motorina premium sare de 9 lei. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru 30 de minute”
Fanatik.ro
Ei sunt jucătorii care au câștigat milioane de euro de la Gigi Becali. „Păi și Alibec a luat 500.000 pentru 30 de minute”
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor

Monden

Nicu Grigore a spus ce emisiune de la Antena 1 urmează după Survivor România 2026: „Fără vacanță”
Exclusiv
Stiri Mondene 09:00
Nicu Grigore a spus ce emisiune de la Antena 1 urmează după Survivor România 2026: „Fără vacanță”
„Chefi la cuțite”, 11 martie 2026. Se lasă cu ceartă în platoul show-ului culinar de la Antena 1
Stiri Mondene 11 mart.
„Chefi la cuțite”, 11 martie 2026. Se lasă cu ceartă în platoul show-ului culinar de la Antena 1
Parteneri
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
TVMania.ro
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
ObservatorNews.ro
Românii îşi pot înjumătăţi factura la energie în câteva minute, însă doar 5% au ales să o facă
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Mediafax.ro
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
StirileKanalD.ro
VIDEO Crimă în Crevedia! Și-a ucis rivalul în mijlocul șoselei. „E nebun”
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
Wowbiz.ro
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Wowbiz.ro
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
O tânără însărcinată a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se afla a fost izbită de un camion, în Suceava
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se afla a fost izbită de un camion, în Suceava

Politic

Volodimir Zelenski ajunge în România și va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan: care sunt subiectele de pe agendă
LiveText
Politică 07:34
Volodimir Zelenski ajunge în România și va discuta cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu premierul Ilie Bolojan: care sunt subiectele de pe agendă
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Politică 11 mart.
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Cine e jucătorul de la Rapid care e feblețea Dianei Șucu: “Asta îmi place foarte mult la el”
Fanatik.ro
Cine e jucătorul de la Rapid care e feblețea Dianei Șucu: “Asta îmi place foarte mult la el”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața