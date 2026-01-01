Zelenski: „Vrem sfârșitul războiului, nu sfârșitul Ucrainei”

În mesajul său de Anul Nou, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus clar că Ucraina caută pacea, dar nu cu prețul propriei existențe.

„Vrem sfârșitul războiului – nu sfârșitul Ucrainei”, a spus Zelenski. El a recunoscut oboseala populației, dar a respins orice idee de capitulare: „Înseamnă asta că suntem gata să ne predăm? Cei care cred asta se înșală profund”.

Zelenski a amintit că Ucraina rezistă de 1.407 zile unui război de amploare, o perioadă mai lungă decât ocupația nazistă a multor orașe ucrainene în Al Doilea Război Mondial. El a spus că un acord de pace este „gata în proporție de 90%”, dar a avertizat că restul de 10% este decisiv pentru soarta Ucrainei și a Europei.

Președintele ucrainean a spus clar că Ucraina nu va face pași înapoi din teritoriile ocupate și nu va accepta promisiuni fără valoare reală. „O foaie de hârtie în stilul Budapestei nu va satisface Ucraina”, a avertizat el. Discursul s-a încheiat cu un mesaj direct și fără echivoc: „Credem în pace, luptăm pentru ea și muncim pentru ea”.

Putin: „Credem în voi și în victoria noastră”

La Moscova, mesajul a fost complet diferit. În discursul său de Anul Nou, Vladimir Putin a vorbit despre victorie și despre continuarea războiului din Ucraina, prezentat ca o luptă pentru supraviețuirea Rusiei.

„Credem în voi și în victoria noastră”, a spus Putin, adresându-se soldaților ruși, potrivit mesajului difuzat de Kremlin și sintetizat de TASS. El a lăudat armata și a vorbit despre „adevăr și dreptate”, fără a menționa pierderile sau posibilitatea unui compromis.

Într-un mesaj separat, Dmitri Medvedev, adjunct în Consiliul de Securitate al Rusiei, a declarat că victoria este „aproape”, vorbind despre „marea și invincibila noastră Rusie” (WHMI / Fox News).

Pe 12 ianuarie, războiul din Ucraina va depăși durata luptelor Uniunii Sovietice contra Germaniei naziste în Europa. Pe 24 februarie, conflictul intră în al patrulea an.

Trump promite „pace pe Pământ”, dar evită detaliile

De la Washington, președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj scurt și vag. Întrebat ce rezoluții are pentru noul an, el a răspuns: „Peace on Earth” – „pace pe Pământ”, potrivit agenției TASS.

Trump a refuzat să răspundă întrebărilor despre un posibil rol al trupelor americane în Ucraina sau despre implicarea CIA în Venezuela. A zâmbit și a încheiat discuția cu un simplu „Mulțumesc”.

La petreceerea de Revelion Trump l-a găzduit și pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Mar-a-Lago, alături de membri ai administrației și susținători apropiați, potrivit The Guardian. Cei doi au discutat, potrivit informațiilor publice, despre armistițiul fragil din Gaza și alte probleme din Orientul Mijlociu.

La început de 2026, mesajele celor trei lideri, deși clare, sunt opuse. Putin vorbește despre victorie militară. Zelenski vorbește despre pace, dar cu garanții ferme. Trump promite pacea globală, fără explicații. Iar între ele, războiul din Ucraina intră într-un nou an, fără un acord semnat și fără semne clare că finalul este aproape.

