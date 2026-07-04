Statele Unite sărbătoresc anual, pe 4 iulie, Ziua Independenței, marcând adoptarea Declarației de Independență din 1776.

În acest an, evenimentul are o semnificație specială, deoarece se împlinesc 250 de ani de la fondarea SUA. Cu această ocazie, ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj în care a evidențiat importanța parteneriatului strategic dintre Statele Unite și România, două state aliate în NATO și colaboratoare în domeniile securității, economiei și apărării.

„Spiritul anului 1776, o punte către viitor: Sărbătorirea aniversării Freedom 250

Acum două sute cincizeci de ani, un mic grup de patrioţi s-a adunat în Philadelphia pentru a semna o filă de pergament. Cu cele 56 de semnături, ei şi-au jurat unul altuia că îşi vor pune în joc vieţile, averile şi onoarea sacră în sprijinul Declaraţiei de Independenţă, dând astfel startul la ceea ce preşedintele Trump a numit „cea mai măreaţă călătorie politică din istoria omenirii”.

Pe măsură ce marcăm această etapă extraordinară şi acţiunile care i-au urmat, reflectăm asupra idealurilor noastre fondatoare şi asupra rolului diplomaţiei pe termen lung. Această aniversare ne reaminteşte că proiectul american este o poveste vie, modelată de generaţii de americani atât în ţară, cât şi în străinătate. Pentru a onora această moştenire, Ambasada SUA la Bucureşti este mândră să promoveze în România celebrarea americană „Freedom 250”, parte a unui efort global de sărbătorire a idealurilor noastre fondatoare – libertate, democraţie şi independenţă.

În Bucureşti, această celebrare subliniază legătura profundă şi durabilă dintre Statele Unite şi România. Naţiunile noastre sunt profund ancorate în valorile fundamentale ale civilizaţiei occidentale – credinţa, familia şi munca asiduă – tocmai principiile promovate de fondatorii Americii. Parteneriatul nostru strategic se bazează pe un angajament comun faţă de securitatea regională, creşterea economică şi rezilienţa democratică.

Contribuţiile semnificative ale României la securitatea şi prosperitatea globală întruchipează principiul „Pace prin putere” pe flancul estic al NATO. Pe lângă depăşirea constantă a ţintelor privind cheltuielile de apărare, eforturile noastre comune de pionierat în domeniul tehnologiei nucleare civile de nouă generaţie şi de dezvoltare a resurselor energetice din Marea Neagră asigură faptul că suveranitatea noastră economică se bazează pe inovaţie şi independenţă.

Libertatea nu este un ideal static; aceasta necesită atenţie şi muncă. Tuturor tinerilor inovatori, antreprenori şi pionieri ai tehnologiei din România: următorul capitol al alianţei noastre vă aparţine. „Freedom 250” este o invitaţie de a construi – de a valorifica libertatea noastră comună pentru a deschide drumul către noi tehnologii, a revoluţiona industriile şi a crea împreună soluţii noi.

Aşa cum a subliniat preşedintele Trump: „Fondatorii noştri au declanşat nu doar o revoluţie în domeniul guvernării, ci şi o revoluţie în căutarea dreptăţii, egalităţii, libertăţii şi prosperităţii.” Fondatorii nu erau perfecţi, dar au dat dovadă de un curaj imens, de convingere şi de o credinţă profundă. Aceştia au susţinut ceea ce pe atunci era o idee radicală: că libertatea nu este acordată de regi, ci de către o putere superioară. Ei au declarat „că toţi oamenii sunt creaţi egali, că sunt înzestraţi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre care se numără viaţa, libertatea şi căutarea fericirii”.

A onora aceşti 250 de ani înseamnă a recunoaşte moştenirea noastră comună şi destinul măreţ al libertăţii. În luna iulie, sper că România se va alătura Statelor Unite în celebrarea părinţilor noştri fondatori, onorând prietenia durabilă dintre poporul american şi cel român şi încurajând următoarea generaţie să ducă mai departe cauza libertăţii în întreaga lume”, a scris ambasadorul SUA la București, conform news.ro.

Darryl Nirenberg, propus de președintele SUA, Donald Trump, a înlocuit-o începând din acest an pe Kathleen Kavalec, care s-a retras în luna mai 2025, după doi ani în fruntea ambasadei SUA la București, și a ieșit la pensie. Kavalec fusese propusă de fostul președinte american Joe Biden. La rândul ei, Kavalec l-a înlocuit pe Adrian Zuckerman, al cărui mandat a expirat în ianuarie 2021.

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