Robert Geantă spune că șoferii nu au de unde să își cumpere hrană, nu se pot spăla, iar mulți dintre ei nu au primit de la angajatori nici geluri sau dezinfectanți.

“Străbat cu camionul toată Europa – Polonia, Franța, Germania, Belgia, Olanda. În ultimele două săptămâni, am avut două curse în Polonia. Când m-am întors din Polonia în Spania am întâlnit numai toalete închise, toate stațiile PECO închise, prețurile s-au scumpit foarte mult. Magazinele din orașe sunt încă deschise, dar eu, cu camionul, nu pot să intru în oraș să-mi iau o baghetă, nu poți face asta cu un camion de 40 de tone”, povestește Robert Geantă.

Bărbatul, care nu a vrut să dezvăluie numele firmei la care lucrează, spune că nu a primit geluri sau dezinfectanți, deși, prin natura meseriei sale, intră în contact cu diverse persoane. Cea mai gravă problemă pentru transportatori este însă, spune el, faptul că nu au de unde să achiziționeze hrană și nici unde să se spele.

Situația e foarte tragică. Eu sunt pe drum, OK, mă risc, pentru că intru în contact cu tot felul de persoane – la încărcat, la descărcat, dar, când vreau să mă duc să îmi cumpăr ceva de mâncare, nu am de unde. Ce facem? Trebuie să ni se dea posibilitatea să ne alimentăm cu apă, cu mâncare, cu tot ce avem nevoie. Trebuie să mâncăm și noi, să ne spălăm. Nu avem de unde cumpăra o pâine, unde face un duș. N-avem unde! Am și eu nevoie de apă, de pâine, de medicamente Robert Geantă, șofer de tir în Spania:

Geantă spune că, în situația lui, se află mulți alți șoferi. Nu ia în calcul venirea în țară, pentru că asta ar presupune 14 zile de carantină. Or, el este unicul întreținător al familiei sale.

Acasă nu pot să plec, pentru că nu sunt avioane și e foarte riscant – e posibil să am coronavirus, e posibil să nu am. Dacă m-aș duce acasă, m-ar băga în carantină. Ce să fac atunci? Sunt singurul întreținător. Familia mea e la țară, sunt bine, dar, dacă intru în carantină, ce se întâmplă cu familia mea? Nu își pune nimeni problema Robert Geantă, șofer de TIR în Spania:

“Nu mă plâng, mie asta mi-a plăcut să fac, să fiu șofer. Nu cer bani în plus, doar posibilitatea să îmi cumpăr o pâine, o apă. Asta sunt, șofer, îmi practic meseria și pe vreme de criză, trebuie să o fac pentru a asigura alimente populației, mi se pare normal și o fac cu drag, dar la noi nu se gândește nimeni. De trei zile, de când s-au închis frontierele, s-au închis și stațiile PECO. Am intrat în Spania, nu m-a întrebat nimeni dacă mi-e rău, dacă am febră. Absolut nimeni. Nu sunt vreun erou, îmi practice meseria și atât, dar lasă-mă să mi-o practic, să mănânc și să mă spăl ca un om normal”, a conchis el.

