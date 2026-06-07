Prezentă la petrecerea organizată de revista Elle, Iuliana Marciuc a purtat o rochie neagră, accesorizată cu un guler vintage și o pereche de balerini roșii, alegere inspirată de tema evenimentului.

Vedeta a explicat că se simte mult mai bine în noua ei formă fizică . Iuliana Marciuc a povestit că a reușit să slăbească 7 kilograme într-o lună și o săptămână.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Am slăbit 7 kilograme într-o lună și o săptămână. Țin un program alimentar și, dacă am văzut că am rezultate, am fost motivată să continui. Și, când vezi că poți să faci asta, capeți încredere în tine și mergi mai departe”, a declarat vedeta pentru viva.ro.

„Pot să vă spun că sunt patru mese pe zi fără gluten, însă cu proteine. Ai voie salate verzi cântărite sau legume verzi, la fel. Tot cântărite. Nu este greu de ținut, dar trebuie să ai voință”, a mai spus ea.

Iuliana Marciuc a fost nevoită să renunțe la dietă pe perioada în care s-a aflat la Viena, pentru Eurovision 2026. Însă, vedeta este decisă să meargă mai departe și să ajungă la silueta pe care și-o dorește.

„L-am întrerupt cât timp am fost plecată la Eurovision, dar îl continui. Am avut o perioadă de stagnare, dar acum merg mai departe cu acest program”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE