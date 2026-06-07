„Sunt recunoscător pentru experiența de la Harvard Business School”

„Câteva zile de învățare, ascultare și dezvoltare. Sunt recunoscător pentru experiența de la Harvard Business School”, a scris acesta pe Instagram.

În vârstă de 23 de ani, jucătorul a făcut câteva zile de pregătire în domeniul divertismentului şi sportului oferite de această universitate cu sediul în Boston, Massachusetts, conform News.ro.

Internaţionalul francez (29 de selecţii), vicecampion mondial în 2022, nu a fost selectat printre cei 26 de jucători care vor concura la Cupa Mondială după un sezon complicat la Real Madrid.

Campionatul Mondial din 2026 are loc în perioada 11 iunie-19 iulie

Campionatul Mondial din 2026 are loc în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung CM din istorie. Iată care este programul pe zile al meciurilor.

Competiția din 2026 se va disputa pe 16 stadioane din 16 orașe diferite. Cele mai multe vor fi din SUA (11), în timp ce Mexic va avea trei stadioane, iar Canada doar două. Începând cu faza sferturilor de finală toate meciurile vor avea loc în SUA, iar finala va fi găzduită de New York New Jersey Stadium din East Rutherford (New Jersey), o arenă care la momentul Cupei Mondiale va avea o capacitate extinsă de 87.157 de locuri.

Stadionul finalei nu este cel mai mare dintre cele 16 propuse pentru Cupa Mondială din 2026. Arena cu cea mai mare capacitate de la turneul final este Dallas Stadium din Arlington (Texas), stadionul care găzduiește meciurile de acasă ale echipei de fotbal american Dallas Cowboys având o capacitate de 92.967 de locuri.

Pe locul secund în topul arenelor de la Cupa Mondială 2026 după numărul de spectatori regăsim Estadio Azteca din Mexico City, o arenă legendară cu 87.523 de locuri în prezent și care a mai găzduit meciuri la cea mai importantă competiție a fotbalului mondial (CM 1986).





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