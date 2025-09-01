„Iubesc România și-i iubesc pe români”

Deși a primit un pumn în față fără niciun motiv, Ismail spune că „am în continuare tot respectul față de cetățenii români.” „Ca persoană din Bangladesh, iubesc România și-i iubesc pe români.” Totodată, i-a mulțumit tânărului agent de la Secția 7 care a intervenit prompt, deși se afla în timpul liber.

Tânărul afirmă că nu se teme să revină la muncă, deoarece nu are alternativă. „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”, explică el. Cea mai mare parte a salariului său, aproximativ 500 de euro, ajunge în Bangladesh la familia sa: părinți, frați, surori și soție.

După agresiune, deși medicii i-au recomandat să ia o pauză, Ismail nu s-a conformat, alegând să lucreze în continuare pentru a câștig bănuții de care are mare nevoie.

Un pumn în față

Un livrator din Bangladesh a trecut prin clipe de groază marți seară, în București, după ce un tânăr s-a apropiat de el, a pornit filmarea și l-a lovit cu pumnul în figură, fără niciun motiv. Năucit, asiaticul a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a dat un răspuns halucinant: „Ești un invadator”. Miercuri seară, judecătorii au emis mandat de arestare preventivă pe numele suspectului.

Agresorul a fost imobilizat rapid de un polițist care tocmai pleca de la serviciu și a observat întâmplarea. Ulterior, suspectul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Un livrator nepalez a fost bătut la Cluj și a intrat în comă

Un incident similar a avut loc săptămâna trecută în Cluj-Napoca, atunci când un livrator nepalez a fost bătut și a intrat în comă. Potrivit News.ro, în agresiune au fost implicați patru bărbați, doi cetățeni din Nepal și doi din România.

Conform Poliției Cluj, incidentul s-a petrecut în noaptea de 26/27 august. Doi bărbați străini, în vârstă de 25 și 30 de ani, au fost abordați de persoane necunoscute în timp ce se deplasau pe jos.

În urma unui conflict spontan, unul dintre ei a fost lovit cu palma, iar celălalt cu un obiect contondent în zona capului.

Apelul rasist al deputatului AUR Dan Tanasă

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR, a lansat un mesaj controversat în mediul online, la puțin timp după ce autoritățile ruse din Sankt Petersburg au decis să interzică migranților să muncească în curierat.

Într-o postare pe Facebook, Dan Tanasă le cere oamenilor să refuze comanda în cazul în care aceasta este livrată de un angajat străin.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de Dan Tanasă. Polițistul Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR pentru incitare la violență, ură sau discriminare.



