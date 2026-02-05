Colaborări strânse cu partenerii internaționali

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a publicat joi un mesaj din partea președintelui american Donald Trump, în care este subliniat angajamentul administrației de la Washington de a colabora strâns cu partenerii internaționali, inclusiv România, pentru asigurarea unor lanțuri de aprovizionare sigure și fiabile cu minerale esențiale.

Interesul pentru minerale esențiale (precum litiul, grafitul, cobaltul sau elementele de pământuri rare) nu este doar unul economic, ci și de securitate națională, având în vedere dependența actuală a Occidentului de piețele asiatice.

Reconfirmarea sprijinului de la Washington semnalează faptul că România este văzută ca un pilon de stabilitate și un furnizor potențial de resurse în flancul estic al NATO.

Acest angajament ar putea deschide calea către investiții americane masive în tehnologii de extracție sustenabile și unități de procesare pe teritoriul României.

Acorduri și parteneriate cu peste 50 de state

În mesajul transmis prin Ambasada SUA la București și postat pe rețeaua X se arată că „președintele Trump este ferm angajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România, pentru a asigura aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor noastre de apărare, energie și tehnologie.”



Această inițiativă vine în aceeași perioadă în care Washingtonul găzduiește o reuniune ministerială dedicată mineralelor rare și resurselor critice, unde sunt avute în vedere acorduri și parteneriate cu peste 50 de state pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare globale, la care participă și delegaţia României, condusă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, la invitaţia secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

Întâlnirea are loc în contextul în care administrația Trump își intensifică eforturile de creare a unui bloc de aprovizionare independent de influența economică a Chinei asupra acestor resurse strategice.

Negocieri cu UE

Oficiali europeni și omologi americani au început miercuri negocieri la Washington D.C. pentru a ajunge la un acord privind pământurile rare, materii prime esențiale tehnologiilor avansate și industriei militare, relatează marți AFP.

Comisarul european pentru piața internă, Stephane Sejourne, va reprezenta UE în seria negocierilor de acest fel organizate de secretarul de stat american Marco Rubio cu mai multe țări care încearcă să își reducă dependența față de China în aprovizionarea cu materii prime critice.

Ce minerale și pământuri rare există în România

Pământurile rare sunt minereuri metalice esențiale pentru numeroase sectoare ale economiei, în special industria auto, energiile regenerabile, tehnologiile digitale și apărarea. Acestea sunt utilizate la fabricarea de magneți puternici, catalizatori și componente electronice.

China, care concentrează majoritatea rezervelor mondiale de pământuri rare, domină nu numai extracția acestora, dar a dezvoltat și un cvasi-monopol asupra procesului de rafinare.

China controlează în acest mod furnizarea unor metale strategice, cum ar fi galiul, utilizat la fabricarea semiconductorilor, precizează sursa citată. UE se vede acum prinsă la mijloc între China, care și-a sporit restricțiile asupra exporturilor sale de pământuri rare, și Statele Unite, care negociază intens acorduri bilaterale doar pentru a-și asigura propria aprovizionare.

Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?"
Știri România 16:05
Angajații CFR Călători au căutat pe ChatGPT cum să scape de pușcărie: „De ce cheamă poliția pe toți la serviciu și nu la poliție?”
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
Știri România 16:00
Decizie finală în cazul angajatei CFR concediate după apariția în presă a unui document compromițător pentru șefi. Cazul este anchetat și de procurorii DNA
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc". Problemele cu care s-a confruntat actrița
Stiri Mondene 16:00
De ce Anca Dinicu a ajuns la psihiatru: „În ultimul an nu am dormit deloc”. Problemele cu care s-a confruntat actrița
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare"
Exclusiv
Stiri Mondene 16:00
Cum a început pasiunea lui Vlad Drăgulin pentru haine: „La o lună după mi-am pierdut și virginitatea și am zis că poate e o corelare”
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Politică 13:09
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, vizat de percheziţii: DNA a descins în 11 locații. Edilul, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
