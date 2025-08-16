Donald Trump și Vladimir Putin au refuzat să primească întrebări din partea jurnaliștilor prezenți la summitul din Alaska. În schimb, președintele american a acordat un interviu prezentatorului TV Sean Hannity, de la postul Fox News, favorabil administrației Trump.

În acest interviu, Trump a subliniat de mai multe ori că, din punctul lui de vedere, principala problemă de-acum încolo este ca Ucraina să accepte acordurile pe care le-a convenit cu Putin.

„Ucraina trebuie să fie de acord. Și președintele (ucrainean Volodimir – n.r.) Zelenski trebuie să fie de acord”, a spus el, fără a oferi detalii despre acorduri.

Trump a insistat că un acord este posibil doar dacă Zelenski va accepta și „într-o anumită măsură și națiunile europene”. „Există șanse mari ca acest lucru să se întâmple”, a adăugat el.

Întrebat de Sean Hannity dacă războiul din Ucraina se va încheia cu „unele schimburi de teritorii”, „mai mult teritoriu rus decât a existat până acum” și „măsuri de securitate care nu vor avea legătură cu NATO”, Trump a recunoscut că a discutat cu Putin aceste subiecte.

„Cred că acestea sunt punctele pe care le-am negociat și asupra cărora am ajuns în mare parte la un acord. De fapt, cred că am convenit asupra multor lucruri”, a declarat Trump, evitând să intre în detalii.

„Ucraina trebuie să fie de acord. Poate că vor spune «nu»”, a continuat liderul republican de la Casa Albă.

Președintele american a exagerat din nou capacitățile militare ale Rusiei, în condițiile în care soldații ruși, care se consideră a doua armată a lumii, nu pot învinge Ucraina de mai bine de 11 ani, dintre care ultimii trei ani recunoscuți oficial ca un război direct între Rusia și Ucraina.

„Rusia este o mare putere, Ucraina nu e. Ei (ucrainenii) luptă împotriva unei mașini de război uriașe, iar noi, cred, suntem aproape de un acord, dar nu-mi place să spun asta. Întotdeauna spun că, dacă sunt foarte aproape, spun 50-50, pentru că se pot întâmpla multe lucruri, dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema, și era o problemă care nu ar fi trebuit să existe”, a spus Donald Trump.

Volodimir Zelenski a menționat anterior că Ucraina nu poate ceda teritorii Rusiei agresoare, iar Donald Trump s-a declarat deranjat de această declarație.

Întâlnirea din Alaska este văzută cu scepticism pe bătrânul continent, europenii temându-se că Donald Trump ar putea fi noul Neville Chamberlain, premierul britanic care a acceptat ca liderul nazist Adolf Hitler să-și însușească o parte din Cehoslovacia crezând eronat că i-ar potoli ambițiile imperialiste. În cele din urmă, Hitler, în complicitate cu dictatorul sovietic Iosiv Visarionovici Stalin, a declanșat cel de-al Doilea Război Mondial.