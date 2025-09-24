„De votul vostru depinde vitorul”

Într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan îi îndeamnă pe moldovenii din România să meargă la vot:

Dragi basarabeni care trăiţi, munciţi, învăţaţi în România, veţi fi tot timpul bine primiţi aici şi respectaţi. Ştiu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut şi duminică e un moment decisiv, esenţial pentru Moldova – alegerile parlamentare. Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. Mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”.

În textul care însoţeşte mesajul video, Nicuşor Dan arată că „legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”.

„Îi îndemn pe toţi basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secţii organizate în 14 oraşe din ţară, a precizat președintele României.

Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier
Recomandări
Greii PSD care îl vor plecat pe Ilie Bolojan din funcția de premier

Lista secţiilor de votare este disponibilă pe pagina Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Cum și ce se votează

Aproape 3,3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a vota în alegerile parlamentare, al 12-lea scrutin legislativ de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în intervalul orar 07:00 – 21:00. Autoritățile au deschis 2.274 de secții de votare, dintre care 1.973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, și 301 în străinătate. Votarea în secțiile din străinătate se va desfășura de asemenea între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local.

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la oricare secție de votare constituită peste hotare, indiferent de statutul aflării lor pe teritoriul țării gazdă. Alegătorii vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară și vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au votat în altă parte.

Republica Moldova este asediată de Rusia, acuză premierul Dorin Recean

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat Rusia de imixtiuni în campania electorală pentru alegerile parlamentare și a susținut că țara condusă de Vladimir Putin folosește metode interzise precum cumpărarea voturilor și manipularea informațională.â

„Republica Moldova este în campanie electorală. Federaţia Rusă tot în campanie electorală este. Doar că noi facem campanie electorală la noi în ţară, iar Federaţia Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în ţara noastră. Scopul este să preia puterea la Chişinău, încălcând voinţa suverană a moldovenilor”, a transmis Recean.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat verdictul la pensiile speciale ale magistraților: „Vă voi anunța eu dacă îmi dau demisia”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
GSP.RO
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Din cauza Moscovei, STB nu mai cumpără tramvaie de la Electroputere VFU Pașcani
Știri România 22:27
Din cauza Moscovei, STB nu mai cumpără tramvaie de la Electroputere VFU Pașcani
Prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni
Știri România 21:55
Prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni
Parteneri
Ucraina lovește Flota Rusă din Marea Neagră la Novorossiisk. Haos și panică în stațiunile de pe litoralul rusesc
Adevarul.ro
Ucraina lovește Flota Rusă din Marea Neagră la Novorossiisk. Haos și panică în stațiunile de pe litoralul rusesc
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Fanatik.ro
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: Cât scoate Andra din buzunar pentru educația copiilor | Gina Pistol şi Smiley îşi fac o casă nouă
Stiri Mondene 22:42
5 știri by Libertatea – Monden: Cât scoate Andra din buzunar pentru educația copiilor | Gina Pistol şi Smiley îşi fac o casă nouă
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Stiri Mondene 17:40
Ce spune Mihaela Tatu despre revenirea în televiziune după ce a fost înlocuită de Mirela Vaida, la Antena 1. „Eu mă las purtată de evenimente”
Parteneri
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Elle.ro
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Unica.ro
Ce transformare spectaculoasă! Toată lumea vorbește despre noul look al Ralucăi Turcan, iar medicii esteticieni au observat imediat intervențiile la care ar fi apelat. Cum arăta în urmă cu câțiva ani
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
TVMania.ro
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
ObservatorNews.ro
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
A vorbit și i-a nimicit pe toți! Lacrimi și acuzații în primul interviu al Elenei Udrea după eliberare: despre Băsescu, Coldea, Năstase și Kovesi. N-a iertat și n-a uitat nimic
Libertateapentrufemei.ro
A vorbit și i-a nimicit pe toți! Lacrimi și acuzații în primul interviu al Elenei Udrea după eliberare: despre Băsescu, Coldea, Năstase și Kovesi. N-a iertat și n-a uitat nimic
Parteneri
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
GSP.ro
„Mamă, e ceva incredibil aici!” » Ce echipă din Liga 1 i-a furat inima antrenoarei-patroană din România
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
GSP.ro
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Parteneri
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Mediafax.ro
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
StirileKanalD.ro
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Prețul apei în aeroporturi și gări a fost plafonat la 3 lei. Amenzi usturătoare pentru comercianții care nu respectă legea
KanalD.ro
Prețul apei în aeroporturi și gări a fost plafonat la 3 lei. Amenzi usturătoare pentru comercianții care nu respectă legea

Politic

Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Politică 23:27
Mesajul lui Nicușor Dan pentru basarabenii din România înaintea alegerilor parlamentare: „Duminică e un moment decisiv pentru Moldova. Mergeți la vot”
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Politică 19:09
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Parteneri
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Spotmedia.ro
Exclusiv - Angajații primăriilor, formare profesională în hoteluri de lux, la mare și la munte
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Fanatik.ro
Cele mai bune sisteme de pensii din UE. În ce țară se poate lucra trei zile pe săptămână pe salariu întreg şi cât de departe e România de acest model
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!
Spotmedia.ro
Pământul pare să mai aibă o Lună. Și nu de ieri, de azi!