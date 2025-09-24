„De votul vostru depinde vitorul”

Într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan îi îndeamnă pe moldovenii din România să meargă la vot:

„Dragi basarabeni care trăiţi, munciţi, învăţaţi în România, veţi fi tot timpul bine primiţi aici şi respectaţi. Ştiu însă că rădăcinile voastre au rămas dincolo de Prut şi duminică e un moment decisiv, esenţial pentru Moldova – alegerile parlamentare. Vă invit pe toţi să mergeţi la vot. Mergeţi la vot. De votul vostru depinde viitorul vostru, al familiilor voastre, al Basarabiei”.

În textul care însoţeşte mesajul video, Nicuşor Dan arată că „legătura dintre România și Republica Moldova nu este doar una istorică – este o legătură vie, construită în fiecare zi prin oameni, familii și valori comune”.

„Îi îndemn pe toţi basarabenii din România să voteze în una dintre cele 23 de secţii organizate în 14 oraşe din ţară”, a precizat președintele României.

Lista secţiilor de votare este disponibilă pe pagina Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti.

Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025. Cum și ce se votează

Aproape 3,3 milioane de cetățeni ai Republicii Moldova sunt chemați duminică, 28 septembrie, la urne pentru a vota în alegerile parlamentare, al 12-lea scrutin legislativ de la obținerea independenței față de Uniunea Sovietică, în 1991.

Alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în intervalul orar 07:00 – 21:00. Autoritățile au deschis 2.274 de secții de votare, dintre care 1.973 pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv 12 pentru locuitorii din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, și 301 în străinătate. Votarea în secțiile din străinătate se va desfășura de asemenea între orele 07:00 și 21:00, conform fusului orar local.

Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se află în străinătate pot vota la oricare secție de votare constituită peste hotare, indiferent de statutul aflării lor pe teritoriul țării gazdă. Alegătorii vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară și vor semna o declarație pe propria răspundere că nu au votat în altă parte.

Republica Moldova este asediată de Rusia, acuză premierul Dorin Recean

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a acuzat Rusia de imixtiuni în campania electorală pentru alegerile parlamentare și a susținut că țara condusă de Vladimir Putin folosește metode interzise precum cumpărarea voturilor și manipularea informațională.â

„Republica Moldova este în campanie electorală. Federaţia Rusă tot în campanie electorală este. Doar că noi facem campanie electorală la noi în ţară, iar Federaţia Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în ţara noastră. Scopul este să preia puterea la Chişinău, încălcând voinţa suverană a moldovenilor”, a transmis Recean.







