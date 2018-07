Mesajul Melaniei Trump, după întâlnirea cu regina Elisabeta a II-a

Într-un mesaj pe Twitter, soţia preşedintelui american Donald Trump a declarat că „i-a plăcut mult vizita şi compania” monarhului britanic, în vârstă de 92 de ani.

Melania şi-a însoţit mesajul pe Twitter de patru fotografii de la întrevederea cu suverana britanică. În plus, Prima Doamnă a SUA a publicat alte câteva mesaje pe Twitter în care mulţumeşte Royal Hospital Chelsea şi colegiului Saint George’s Church of England, pentru primirea pe care i-au făcut-o.

It was an honor to meet and have tea with Her Majesty Queen Elizabeth ll. @POTUS and I enjoyed the visit and her company very much! pic.twitter.com/hTYIEPcjs6

— Melania Trump (@FLOTUS) July 14, 2018