”Duhului Sfânt îi place să creeze unitate din cea mai frumoasă și armonioasă diversitate”, a scris Papa Franscis alături de mesajele #CălătorieApostolică și #România.

The Holy Spirit loves to shape unity from the most beautiful and harmonious diversity. #ApostolicJourney #Romania

În cursul zilei de joi, Papa Francisc a scris pe Twitter: ”Mâine voi merge în România ca pelerin, să merg împreună cu frații noștri din Biserica Ortodoxă Română și cu credincioșii catolici. Vă cer, vă rog, rugați-vă pentru mine”.

Tomorrow I will go to Romania as a pilgrim, to walk together with our brothers of the Romanian Orthodox Church and with the Catholic faithful. I ask you, please, to pray for me.

— Pope Francis (@Pontifex) May 30, 2019