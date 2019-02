Potrivit social-democraților, creșterea investițiilor reprezintă principala țintă a bugetului pe anul 2019.

„Domeniile prioritare sunt investițiile în infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile în educație (2 miliarde lei), investițiile în aparatura medicală (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc) și investițiile în dezvoltarea locală (2,5 miliarde prin PNDL, pentru școli, grădinițe, drumuri locale, canalizări și alimentări cu apă etc.). Sunt de asemenea asigurați toți banii pentru pensii și salarii, inclusiv pentru majorările prevăzute în acest an conform programului de guvernare”, spun cei de la PSD.

În postare se mai precizează că, prin proiectul de buget pe 2019, cresc substanțial și sumele alocate primăriilor și consiliilor județene, iar 99,9% dintre aleșii locali apreciază noul buget.

„Tot în acest an, România va depăși pragul de 1.000 miliarde lei la Produsul Intern Brut. Deci cifrele arată bine”, spune PSD.

Social-democraţii transmit şi un mesaj către preşedintele Klaus Iohannis, în finalul postării: „În final, un mesaj special pentru președintele Iohannis: Nu vă mai amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți! Vă mulțumim!”.



Proiectul bugetului de stat pe 2019 a fost publicat în ultima zi din luna ianuarie, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Proiectul va sta în dezbetere publică până săptămâna viitoare, când va fi adoptat de Guvern, şi, ulterior, trimis la Parlament. Anul acesta s-a înregistrat o întârziere de peste două luni, după ce, anii trecuţi, proiectul a fost adoptat în luna decembrie, de Parlament.

