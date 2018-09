Redăm integral mesajul publicat de Aly Elsiddig pe rețeaua de socializare:

M-am întalnit cu Tăriceanu la aeroport la 3.45, dimineața la sosiri. M-am dus, am dat bună dimineața si i-am spus să îi fie rușine. A raspuns „vezi-ti de treaba ta.” Apoi cel din stânga a repetat îndemnul. Le-am răspuns că atata timp cât sunt oameni politici iar acțiunile lor îmi afectează viața, ca cetățean am tot dreptul să le transmit punctul meu de vedere. Am rămas la doi metri de ei cu satisfacția că le-am stricat buna dispoziție pentru câteva minute.

P.S. E trist că din câți oameni erau acolo am fost singurul care s-a dus la ei.