Meseria nouă apărută odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale

Inteligența artificială va înlocui oamenii sau va crea mai multe locuri de muncă decât va elimina? Întrebarea a devenit tot mai prezentă în companii după apariția ChatGPT, la sfârșitul anului 2022.

Unele studii estimează că milioane de locuri de muncă din domeniile intelectuale ar putea dispărea. În același timp, alte analize susțin că fiecare revoluție tehnologică a dus, în cele din urmă, la apariția unor noi profesii.

Un lucru este însă cert: meserii noi au început deja să apară. Printre acestea se numără cea de „forward deployed engineer”, care poate fi tradusă prin „inginer AI integrat la client”. Conform publicației journaldunet.com, denumirea provine din vocabularul militar, unde expresia „forward deployed” desemnează militarii trimiși cât mai aproape de linia frontului. În acest caz, „frontul” este reprezentat de companie. Inginerul lucrează direct cu clientul pentru a se asigura că soluțiile de inteligență artificială funcționează efectiv, zi de zi, pentru angajații care trebuie să le utilizeze.

Ce face concret un „forward deployed engineer”

Activitatea presupune, în primul rând, înțelegerea modului în care lucrează echipele unei companii și construirea unei soluții care să se integreze în activitatea lor de zi cu zi.

Inginerul programează, adaptează și conectează sistemele de inteligență artificială la programele deja existente, îi pregătește pe utilizatori și intervine atunci când apar probleme.

Spre deosebire de un software clasic, care putea fi configurat relativ simplu, sistemele de inteligență artificială de nouă generație depind de datele specifice fiecărei companii, de procesele interne, de regulile de securitate și de modul în care angajații folosesc tehnologia.

Potrivit datelor Indeed citate de publicația franceză, numărul ofertelor pentru astfel de poziții la nivel mondial a crescut cu 729% între aprilie 2025 și aprilie 2026.

Salarii de până la 150.000 de euro pe an

Veniturile reprezintă unul dintre principalele avantaje ale acestei profesii.

Un specialist cu experiență poate câștiga în Franța, de exemplu, aproximativ 75.000-80.000 de euro brut pe an, în timp ce intervalul întâlnit frecvent este cuprins între 65.000 și 90.000 de euro.

Specialiștii seniori angajați de marii dezvoltatori de software pot depăși 120.000 de euro anual și pot ajunge, în unele cazuri, la 150.000 de euro, fără a include acțiunile.

Nu există o diplomă dedicată pentru această meserie

Pentru a deveni „forward deployed engineer” nu există, deocamdată, o diplomă universitară dedicată.

Parcursul obișnuit presupune o diplomă de nivel bac, licență în informatică sau inteligență artificială, urmată de trei până la cinci ani de experiență ca dezvoltator software sau inginer de date. Pregătirea tehnică nu este însă suficientă. Un astfel de specialist trebuie să poată discuta cu un director financiar dimineața și cu o echipă de programatori după-amiaza. De asemenea, trebuie să fie dispus să lucreze direct cu clienții, să accepte deplasările frecvente și să facă față unor termene scurte.

Alte meserii noi apar odată cu AI

„Forward deployed engineer” ar putea fi doar una dintre primele profesii dintr-un val de noi ocupații generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Pe piața muncii din Franța încep să apară și alte funcții, precum managerul de agenți AI, auditorul deciziilor algoritmice sau controlorul financiar al agenților AI. Lista profesiilor noi se conturează treptat, pe măsură ce companiile integrează inteligența artificială în activitățile lor.

Ben Pascut, consultant în inteligență artificială cu doctorat la Cambridge și român stabilit în Statele Unite, a explicat într-un interviu pentru Libertatea cum va transforma AI economia globală și ce profesii sunt cele mai expuse.

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