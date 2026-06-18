Salarii cu 56% mai mari pentru specialiștii AI

Inteligența artificială avansează într-un ritm accelerat și începe să transforme numeroase sectoare economice. Dincolo de dezbaterile privind locurile de muncă ce ar putea dispărea, datele arată un tablou mai amplu: pe lângă schimbările pe care le introduce deja în multe profesii, tehnologia generează și noi oportunități de angajare.

Potrivit raportului „Future of Jobs Report 2025” (Raportul privind viitorul locurilor de muncă 2025 – n.r.) al Forumului Economic Mondial, până în 2030 vor dispărea aproximativ 92 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial. În același timp, această transformare va contribui la crearea a 170 de milioane de noi locuri de muncă, ceea ce va duce la un sold pozitiv de 78 de milioane de posturi la nivel global.

Nu este sfârșitul locurilor de muncă, ci evoluția lor

Raportul evidențiază că 22% dintre locurile de muncă existente în prezent vor fi transformate complet, ca urmare a progresului tehnologic și a schimbărilor din piață.

Profesiile cu cel mai mare potențial de creștere sunt cele legate de inteligența artificială, analiza datelor, securitatea cibernetică și dezvoltarea software. În schimb, activitățile repetitive sau administrative sunt cele mai expuse automatizării. Acest lucru nu înseamnă însă că profesiile respective vor dispărea peste noapte. Se vor modifica în principal sarcinile zilnice și competențele necesare pentru ca angajații să continue să aducă valoare organizațiilor din care fac parte.

Companiile caută angajați adaptați noilor cerințe

În prezent, companiile nu mai analizează exclusiv diplomele și calificările din curriculum vitae, ci acordă o importanță tot mai mare competențelor practice și capacității candidaților de a produce rezultate.

Lipsa competențelor actualizate reprezintă deja una dintre cele mai mari provocări pentru organizații. În acest nou context, capacitatea de a învăța rapid și de a se adapta schimbărilor devine un avantaj major.

Dobândirea competențelor în domeniul inteligenței artificiale aduce și beneficii financiare importante. Potrivit studiului „Global AI Jobs Barometer 2025” (Barometrul global al locurilor de muncă în domeniul IA 2025 – n.r.), realizat de PwC pe baza analizei a aproape un miliard de oferte de angajare, profesioniștii care stăpânesc competențe legate de inteligența artificială câștigă, în medie, cu 56% mai mult decât colegii lor cu profiluri similare, dar fără astfel de cunoștințe. Raportul arată, de asemenea, că sectoarele care au integrat deja inteligența artificială devin considerabil mai productive.

Formarea continuă devine esențială

Pregătirea profesională continuă a devenit o necesitate pentru orice angajat. Într-o piață a muncii aflată într-o permanentă transformare, actualizarea cunoștințelor și dobândirea unor noi competențe vor fi la fel de importante ca experiența acumulată de-a lungul carierei.

În acest context, instituții precum TBS Education Barcelona joacă un rol important prin programele de formare orientate către nevoile actuale ale mediului de afaceri și dezvoltarea competențelor necesare pentru a face față provocărilor unei piețe a muncii aflate într-o continuă schimbare.

Domenii precum managementul afacerilor, finanțele, resursele umane și transformarea digitală capătă o importanță tot mai mare în contextul transformărilor tehnologice care influențează piața muncii. „Întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială ne va schimba locul de muncă, pentru că acest lucru se întâmplă deja. Adevărata întrebare este dacă suntem pregătiți să evoluăm în același ritm. Studiul și specializarea nu mai reprezintă un lux, ci cea mai bună modalitate de a urca pe valul tehnologic și de a-l transforma în următoarea mare oportunitate profesională”, a declarat Pedro Sigaud, director academic al TBS Education Barcelona, o școală de business internațională cunoscută pentru programe de management și specializări de tip Master și MSc.

Ben Pascut, consultant în inteligență artificială cu doctorat la Cambridge și român stabilit în Statele Unite, a explicat într-un interviu pentru Libertatea cum va transforma AI economia globală și ce profesii sunt cele mai expuse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE