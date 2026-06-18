Salarii cu 56% mai mari pentru specialiștii AI

Inteligența artificială avansează într-un ritm accelerat și începe să transforme numeroase sectoare economice. Dincolo de dezbaterile privind locurile de muncă ce ar putea dispărea, datele arată un tablou mai amplu: pe lângă schimbările pe care le introduce deja în multe profesii, tehnologia generează și noi oportunități de angajare.

Potrivit raportului „Future of Jobs Report 2025” (Raportul privind viitorul locurilor de muncă 2025 – n.r.) al Forumului Economic Mondial, până în 2030 vor dispărea aproximativ 92 de milioane de locuri de muncă la nivel mondial. În același timp, această transformare va contribui la crearea a 170 de milioane de noi locuri de muncă, ceea ce va duce la un sold pozitiv de 78 de milioane de posturi la nivel global.

Nu este sfârșitul locurilor de muncă, ci evoluția lor

Raportul evidențiază că 22% dintre locurile de muncă existente în prezent vor fi transformate complet, ca urmare a progresului tehnologic și a schimbărilor din piață.

Profesiile cu cel mai mare potențial de creștere sunt cele legate de inteligența artificială, analiza datelor, securitatea cibernetică și dezvoltarea software. În schimb, activitățile repetitive sau administrative sunt cele mai expuse automatizării. Acest lucru nu înseamnă însă că profesiile respective vor dispărea peste noapte. Se vor modifica în principal sarcinile zilnice și competențele necesare pentru ca angajații să continue să aducă valoare organizațiilor din care fac parte.

Companiile caută angajați adaptați noilor cerințe

În prezent, companiile nu mai analizează exclusiv diplomele și calificările din curriculum vitae, ci acordă o importanță tot mai mare competențelor practice și capacității candidaților de a produce rezultate.

Lipsa competențelor actualizate reprezintă deja una dintre cele mai mari provocări pentru organizații. În acest nou context, capacitatea de a învăța rapid și de a se adapta schimbărilor devine un avantaj major.

Dobândirea competențelor în domeniul inteligenței artificiale aduce și beneficii financiare importante. Potrivit studiului „Global AI Jobs Barometer 2025” (Barometrul global al locurilor de muncă în domeniul IA 2025 – n.r.), realizat de PwC pe baza analizei a aproape un miliard de oferte de angajare, profesioniștii care stăpânesc competențe legate de inteligența artificială câștigă, în medie, cu 56% mai mult decât colegii lor cu profiluri similare, dar fără astfel de cunoștințe. Raportul arată, de asemenea, că sectoarele care au integrat deja inteligența artificială devin considerabil mai productive.

Formarea continuă devine esențială

Pregătirea profesională continuă a devenit o necesitate pentru orice angajat. Într-o piață a muncii aflată într-o permanentă transformare, actualizarea cunoștințelor și dobândirea unor noi competențe vor fi la fel de importante ca experiența acumulată de-a lungul carierei.

În acest context, instituții precum TBS Education Barcelona joacă un rol important prin programele de formare orientate către nevoile actuale ale mediului de afaceri și dezvoltarea competențelor necesare pentru a face față provocărilor unei piețe a muncii aflate într-o continuă schimbare.

Domenii precum managementul afacerilor, finanțele, resursele umane și transformarea digitală capătă o importanță tot mai mare în contextul transformărilor tehnologice care influențează piața muncii. „Întrebarea nu mai este dacă inteligența artificială ne va schimba locul de muncă, pentru că acest lucru se întâmplă deja. Adevărata întrebare este dacă suntem pregătiți să evoluăm în același ritm. Studiul și specializarea nu mai reprezintă un lux, ci cea mai bună modalitate de a urca pe valul tehnologic și de a-l transforma în următoarea mare oportunitate profesională”, a declarat Pedro Sigaud, director academic al TBS Education Barcelona, o școală de business internațională cunoscută pentru programe de management și specializări de tip Master și MSc.

Ben Pascut, consultant în inteligență artificială cu doctorat la Cambridge și român stabilit în Statele Unite, a explicat într-un interviu pentru Libertatea cum va transforma AI economia globală și ce profesii sunt cele mai expuse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Viva.ro
La asta chiar că nu se aștepta nimeni, dar absolut nimeni! Ultima oră, ce a făcut Victor Ponta, într-o mișcare fulger
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Unica.ro
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.RO
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
GSP.RO
Istvan Kovacs va purta echipament cu dungi de aur. De unde l-a primit și care a motivul
Parteneri
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Libertateapentrufemei.ro
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Avantaje.ro
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste
Tvmania.ro
Imagini rare din casa Danei Rogoz de la Viscri. Actrița transformă o veche locuință într-un colț de poveste

Eugen Tomac, premier desemnat

Domnule președinte, mă bag! Vreau să fiu premier desemnat
Opinii 10:07
Domnule președinte, mă bag! Vreau să fiu premier desemnat
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText
Politică 17 iun.
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
Parteneri
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Adevarul.ro
Cum ne impactează summitul G7. Detaliul care pune România pe gânduri: „Grupul E3 discută direct cu Moscova”
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se pregătește o lege susținută de PNL, USR și UDMR care trimite la închisoare șefii de club și arbitrii
Fanatik.ro
Lovitură pentru mafia din fotbalul românesc: de la ”cooperativă” la crimă organizată. Se pregătește o lege susținută de PNL, USR și UDMR care trimite la închisoare șefii de club și arbitrii
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Emil Rengle se căsătorește cu Alejandro Fernandez. Unde va avea loc nunta celor doi: „O să dăm un chef mare”
Stiri Mondene 10:45
Emil Rengle se căsătorește cu Alejandro Fernandez. Unde va avea loc nunta celor doi: „O să dăm un chef mare”
Kate Middleton, victima unor „abuzuri deliberate” în timp ce se recupera după cancer. Ce au vrut să facă angajații spitalului cu dosarele ei medicale
Stiri Mondene 10:40
Kate Middleton, victima unor „abuzuri deliberate” în timp ce se recupera după cancer. Ce au vrut să facă angajații spitalului cu dosarele ei medicale
Parteneri
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
TVMania.ro
VIDEO viral cu Ramona Olaru de acum 13 ani. Fanii cu greu o mai recunosc: „Eram un fel de Betty cea urâtă”
Armata are nevoie de oameni. Aproape 7.000 de posturi, scoase la concurs de MApN
ObservatorNews.ro
Armata are nevoie de oameni. Aproape 7.000 de posturi, scoase la concurs de MApN
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Libertateapentrufemei.ro
Luminița Anghel, devastată după ce și-a înmormântat singura soră: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”. Câți ani avea Carmen
Parteneri
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
GSP.ro
Gesturile făcute de Cristiano Ronaldo în momentul în care părăsea terenul, după Portugalia - RD Congo! Un fan a surprins totul
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
GSP.ro
Fiica de 23 de ani a fostului internațional vrea să dea peste cap „Insula iubirii”
Parteneri
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Mediafax.ro
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Wowbiz.ro
„Folosea medicamente antidepresive puternice” Mărturia explozivă a mamei lui Ece Irtem. Prin ce trecea celebra actriță
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Redactia.ro
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale
KanalD.ro
Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Ece Irtem. Mama actriței, răpusă de durere la căpătâiul fiicei sale

Politic

Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
LiveText
Politică 17 iun.
Livetext: Discuții decisive la Vila Lac între Veștea și Grindeanu. Mai mulți parlamentari PSD nu vor vota guvernul / Cum explică Bolojan graba de a convoca Congresul Extraordinar
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Politică 17 iun.
Kelemen Hunor explodează după zvonurile privind Guvernul Veștea: „Sunt fabulații! N-am vorbit cu premierul Ungariei”
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de fotbal a României
Fanatik.ro
Teodora Meluță, escapadă romantică în Paradis. Destinația în care a ajuns cea mai frumoasă jucătoarea de fotbal a României
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!
Spotmedia.ro
Acesta este orașul unde se mănâncă cel mai bine din lume! N-are nicio stea Michelin, dar are altceva – gust!