Începând cu 16 decembrie, interacțiunile cu Meta AI vor deveni o nouă sursă de date pentru personalizarea reclamelor.

Utilizatorii vor fi notificați despre această schimbare începând de săptămâna viitoare. Meta folosește deja datele despre postări, clickuri și conexiuni pentru a deduce potențialele achiziții ale utilizatorilor.

Însă conversațiile directe cu chatbotul pot oferi informații mai precise despre intențiile de cumpărare.

„La fel ca alte servicii personalizate, adaptăm reclamele și conținutul pe care le vedeți în funcție de activitatea voastră, asigurându-ne că experiența voastră evoluează odată cu interesele voastre”, a explicat Meta într-o postare pe blog.

Impactul asupra experienței utilizatorilor

Compania susține că multe persoane se așteaptă ca interacțiunile lor să facă conținutul mai relevant. Astfel, conversațiile cu AI-ul vor deveni un nou semnal pentru îmbunătățirea experienței.

Meta AI are deja 1 miliard de utilizatori lunari, deși nu este clar cât de des interacționează aceștia cu chatbotul.

Serviciul este disponibil pe Facebook, Instagram, WhatsApp și în aplicația dedicată Meta AI.

În ultimul trimestru, Meta a generat venituri din publicitate de 46,5 miliarde de dolari, în creștere cu peste 21% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Meta a precizat că nu va folosi pentru targetarea reclamelor conversațiile legate de opinii religioase, orientare sexuală, viziuni politice, sănătate, origine etnică sau rasială, convingeri filozofice sau apartenență sindicală.

Utilizatorii vor putea în continuare să folosească instrumentul „preferințe pentru reclame” pentru a adăuga sau elimina subiecte pentru reclamele personalizate.

Îngrijorări legate de confidențialitate

Anterior, au existat știri despre utilizatori care au împărtășit din greșeală conversații personale cu AI-ul, crezând că sunt private.

Meta a adăugat ulterior o notificare pentru a alerta utilizatorii înainte de a posta public o conversație cu AI-ul.

Feedul public de conversații AI a fost înlocuit săptămâna trecută cu „Vibes”, o secțiune cu videoclipuri generate de AI create de utilizatori.

